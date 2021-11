Vier weitere Corona-Fälle in der Fachklinik Ichenhausen

Der Krankheitsverlauf ist bei allen Betroffenen bislang eher mild. Derweil nimmt die Fachklinik Ichenhausen Corona-Patienten anderer Einrichtungen auf.

Nachdem am Wochenende drei Patienten auf der geriatrischen Station der Fachklinik Ichenhausen positiv auf Corona getestet wurden, sind bei daraufhin erneut vorgenommenen Tests nun vier weitere Personen als an Corona erkrankt festgestellt worden. Frühestens ab Donnerstag dürften die nicht Betroffenen der insgesamt gut 30 Personen auf der Station ihre Zimmer wieder verlassen und frühestens ab dann würden wieder Therapien für sie angeboten, erklärt der kaufmännische Direktor Stefan Krotschek im Gespräch mit unserer Redaktion.

Von den zunächst drei positiven Patienten konnten zwei nach Hause entlassen werden, um sich dort in Isolation zu begeben, einer kam auf die Isolierstation der Fachklinik. Von den neuen Fällen konnte ebenfalls ein Patient in häusliche Isolation geschickt werden. bei allen Erkrankten sei der Krankheitsverlauf bislang eher mild. Weitere Corona-Fälle in der Einrichtung gebe es nicht.

Die Fachklinik Ichenhausen nimmt Corona-Patienten anderer Kliniken auf

Derweil würden aber Corona-Patienten anderer Kliniken in der Region auf der eigens eingerichteten Isolierstation aufgenommen, um damit die Kolleginnen und Kollegen etwas zu entlasten. Es gebe hier eine Kapazität von knapp 30 Betten. Die ersten drei seien nun belegt, man befinde sich im täglichen Austausch, um auf Anforderungen zu reagieren.

Es seien keine beatmeten Patienten, sondern Personen, die woanders auf Normalstationen behandelt wurden, wenngleich man an jedem Bett natürlich einen Anschluss für eine Sauerstoffversorgung habe. (cki)