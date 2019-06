vor 32 Min.

Ichenhausen will keine Container für die Kinder

Das waren die Anfänge der ersten regulären Kinderkrippe in Ichenhausen, 2010 wurde sie in der Tagesstätte Storchennest an der Annastraße eröffnet (Archivbild). Jetzt soll nicht nur diese Einrichtung erweitert und umgebaut werden.

Die Stadt nimmt für Umbau und Erweiterungen von Tagesstätten viel Geld in die Hand. Einen Antrag von Georg Abt lehnen die Stadträte ab.

Von Irmgard Lorenz

Anfang des Jahrtausends war noch sehr fraglich, ob man in Ichenhausen überhaupt eine Betreuung für Kinder unter drei Jahren benötigen würde. Und die deutlich sinkende Geburtenrate aus dem Jahr 1999 hatte sogar die Pläne für den Neubau des Kindergartens Storchennest in der Annastraße überflüssig zu machen gedroht. Das hat sich grundlegend geändert. 2007 hat die Stadt ihren Kinderhort eröffnet; 2008 eine provisorische Kinderkrippe im Hausmeisterhaus an der Grundschule; und im September 2010 kam zu den drei Kindergartengruppen im Storchennest an der Annastraße die erste Krippengruppe. Der Bedarf an Kindertagesstätten wächst seitdem stetig.

Ichenhausen bereitet deshalb nicht nur die Erweiterung der Kindertagesstätte Storchennest um zwei Kindergartengruppen und eine Vergrößerung um eine Krippengruppe auf dann fünf Kindergarten- und zwei Krippengruppen vor. Auch im kirchlichen Kindergarten Heilig Kreuz Hochwang soll zu den bestehenden zwei Kindergartengruppen eine Gruppe für Krippenkinder kommen. In der Kindertagesstätte Wilhelm Busch – dort gibt es vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen – soll endlich die äußerst beengte und unzweckmäßige Essens- und Schlafplatzsituation den Erfordernissen angepasst werden.

Sechs Millionen Euro für die "Zukunft unserer Kindertagesstätten"

All das brachte der Ichenhauser Stadtrat in einer Sondersitzung auf den Weg, die Bürgermeister Robert Strobel unter das Motto „Zukunft unserer Kindertagesstätten“ gestellt hatte. Viel Geld, nämlich geschätzt knapp sechs Millionen Euro, wird die Stadt investieren. Aber diese Ausgabe fällt in eine günstige Zeit: Für neue Betreuungsplätze gibt es über das Finanzausgleichsgesetz 50 Prozent Zuschuss zu den förderfähigen Baukosten, das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020 stellt Zuschüsse in Höhe von 35 Prozent zur Verfügung. So darf die Stadt auf mindestens etwa 2,7 Millionen Euro Zuschüsse hoffen. Allerdings muss sie sich sputen, denn bis 31. August müssen die Förderanträge gestellt werden und damit auch die Bauanträge komplett sein.

Dieser Zeitplan drohte ins Wanken zu geraten durch einen Antrag von SPD-Stadtrat Georg Abt. Bei der Vorstellung der Um- und Anbaupläne für das Storchennest, das voll ausgebucht ist und im Keller eine Notgruppe betreibt, sprach er von „exorbitanten Kosten“ und sagte: „Hier fehlt jede Relation.“ Abt berichtete, dass die Gemeinde Kutzenhausen (Kreis Augsburg) „für weit unter 100000 Euro“ ihren Kindergarten um zwei Gruppen und einen Umkleideraum erweitert habe. Abts Antrag, vor einer Entscheidung über Um- und Anbau für das Storchennest einen Ortstermin in Kutzenhausen zu machen, fand aber nur zwei Befürworter im Stadtrat: ihn selbst und eine seiner beiden Fraktionskolleginnen, Gabriele Walter.

Lebhafte Diskussion

Dieser Abstimmung war im Stadtrat eine lebhafte Diskussion vorausgegangen. Als „illusorisch“ bezeichnete Bürgermeister Strobel die Hoffnung, für ein paar 100000 Euro zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe schaffen zu können. Stadträte und nicht zuletzt die Leiterin der Kindertagesstätte Storchennest Elvira Mader argumentierten gegen eine Containerlösung. Vor allem um Lärmschutz und Raumklima ging es, aber auch um eine wenig kindgerechte Bauweise mit Containern.

Stadtbaumeister Adolf Stapf warf die Frage von Werthaltigkeit und Instandhaltungskosten einer Containerlösung auf. Architekt Willi Barner und Martin Brenner vom Planungsbüro Alea, das die Veränderungen beim Kindergarten Heilig Kreuz und im Storchennest plant, berichteten unter anderem von „katastrophalen“ Kühlkosten im Sommer beispielsweise bei der Containerlösung im Kindergarten Günzburg-Wasserburg.

CSU und Freie Wähler im Schulterschluss

„Ich lege ganz großen Wert darauf, dass die Kinder vernünftig untergebracht sind“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende Ottmar Sauter. Der Chef der Freien Wähler pflichtete ihm bei: „Wir können hier nur eine solide Lösung bauen“, sagte Artur Kehrle, „das strahlt aus dieser Stadt überall hin.“

Eine Nachfrage zerlegt Abts Antrag

Eine Nachfrage der Ichenhauser Stadtverwaltung in Kutzenhausen am Tag nach der Sitzung ergab dann laut Bürgermeister Strobel dies: Kutzenhausen hat das Kellergeschoss des Kindergartens umgebaut und die Heizung erneuert. 60000 Euro hat das gekostet. Für 30000 Euro wurden drei gebrauchte Stahl-Container für einen Gruppenraum und eine Nasszelle auf eine schon befestigte Fläche gestellt und mit Heizung, Wasser und Abwasser an den Bestand angeschlossen. Das soll in Kutzenhausen eine Zwischenlösung sein bis zum Bezug eines Neubaus in etwa zwei Jahren.

Nachdem Abts Antrag abgeschmettert worden war, stimmten sowohl er wie auch Gabriele Walter für die vorgelegten Vorentwürfe der Umbau- und Erweiterungspläne. Die Um- und Neubauten seien „extrem wichtig“, sagte Kindergartenreferentin Heike Glassenhart. Sie bezeichnete die Vorentwürfe des Büros Alea und von Architektin Birgit Dreier (Kindertagesstätte Wilhelm Busch) als „äußerst stimmig“. Die Ausgaben, die die Stadt jetzt wieder für ihre Kitas stemmen muss, sind nach Ansicht von Heike Glassenhart „eine gewaltige Summe. Aber das ist jeden Cent wert.“

