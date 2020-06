04.06.2020

Immer mehr Frauen arbeiten – besonders im Landkreis Günzburg

Differenz zu den Männern schrumpft schneller als im Bundesdurchschnitt. Wo die Statistik ihre Schwächen hat.

Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Frauen in Deutschland gehen arbeiten. Und die Beschäftigtenquote der Frauen nimmt auch schneller zu als jene der Männer. Beide Erkenntnisse gehen aus dem Regionalatlas der Statistischen Landesämter hervor. Die jüngsten verfügbaren Zahlen bilden das Jahr 2019 ab. Die Beschäftigtenquote der Frauen hat sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten bundesweit um 9,2 auf nunmehr 57,9 Prozent gesteigert. Im Landkreis Günzburg standen zuletzt 62,6 Prozent aller Frauen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. 2018 waren es noch 61,3 und 2014 lediglich 56,6 Prozent gewesen.

Derzeit liegt die Region in Sachen Frauenbeschäftigung deutschlandweit auf Platz 68 unter 400 ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten. Spitzenreiter bei der Frauenquote ist Suhl in Thüringen mit 70,1 Prozent, das Schlusslicht bildet Gelsenkirchen (44,7).

Zum Vergleich: Die bundesweit höchste Beschäftigtenquote bei den Männern hat der Kreis Dingolfing-Landau mit 76,2 Prozent. Für die Männerseite weist die Statistik im Landkreis Günzburg eine Beschäftigungsquote von 72,5 Prozent aus (2018 waren es 71,2 Prozent) – das ist Platz 21 in Deutschland. Auf das Bundesgebiet bezogen steht die Quote bei 65,1 Prozent. Bei den Frauen gilt allgemein, dass es Mütter nach der Babypause verstärkt wieder in die Berufswelt drängt.

"Klassische" Rollenbilder sind nach wie vor intakt

Auch verschiedene, „klassische“ Rollenbilder sind nach wie vor bemerkbar. Denn in der Regel sind im Osten beide Geschlechter berufstätig, im Westen hingegen ist in der Mehrzahl der Haushalte nach wie vor der Mann der Hauptverdiener.

Seit 2000 hat sich die Beschäftigtenquote der Frauen im Landkreis Günzburg besser entwickelt als die der Männer. Sie stieg von damals 46,6 auf nun 62,6 Prozent. Die Männerquote kletterte im selben Zeitraum von 59,7 auf mittlerweile 72,5 Prozent. Die Differenz verringerte sich in diesen beinahe zwei Jahrzehnten um 3,2 Prozentpunkte. Bundesweit schrumpfte der Abstand um lediglich 2,7 Prozent.

Nur fünf von zehn Frauen vollzeitbeschäftigt

Das alles klingt nach fortschreitender Gleichstellung, hat aber eine deutsche Besonderheit: Laut Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD; die Abkürzung ergibt sich aus der englischsprachigen Bezeichnung) tragen Frauen in Deutschland weniger zum Haushaltseinkommen bei als in jedem anderen europäischen Land. Das liegt daran, dass alle Arbeitsverhältnisse gleichwertig in die Erhebung einfließen. Dadurch geht unter, dass im nationalen Durchschnitt nur fünf von zehn Frauen in Vollzeit arbeiten, wie die Bundesarbeitsagentur festgestellt hat. Die Zunahme der Frauenbeschäftigung in den vergangenen zehn Jahren basiert demnach fast allein auf mehr Teilzeitbeschäftigung.

„Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen hat sich hingegen faktisch nicht verändert“, stellte die Bundesarbeitsagentur Ende 2018 fest. Die Statistik lässt selbstständig arbeitende Frauen, Beamtinnen oder Minijobberinnen und ihre männlichen Pendants außen vor. Die Zahlen des Regionalatlas beschränken sich auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. (zds)

