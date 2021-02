16:00 Uhr

In der Günzburger Innenstadt gibt es am Stadtberg eine neue HNO-Praxis

In Günzburg freut man sich über eine neue HNO-Praxis in der Innenstadt.

Ein renoviertes Gebäude, die zentrale Lage und die exzellente Infrastruktur aufgrund des Parkhauses: Deshalb hat sich in der Günzburger Innenstadt die neue Praxis angesiedelt.

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, ästhetische Gesichtschirurgie, Schlafdiagnostik und -therapie sowie Naturheilkunde bietet jetzt die schwabenweit neunte Niederlassung der Augsburger HNO-Praxis Moser, Gehrking, Sauter und Partner am Stadtberg 18 in Günzburg an.

Drei bis vier Ärzte und fünf bis sechs Medizinische Fachangestellte arbeiten in dieser Praxis in der Großen Kreisstadt. Für den Standort am Stadtberg in der Innenstadt sprach das renovierte Gebäude, die zentrale Lage und die exzellente Infrastruktur aufgrund des Parkhauses, sagte Dr. Thomas Moser bei einem Treffen mit Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Investor ist Erwin Gröger.

Ein gemeinsamer Aufzug für die Hausnummern 14 und 18 ermöglicht zudem den barrierefreien Zugang. Im Haus 18 zogen neben der Arztpraxis auch eine Familie sowie die ETL Bauch und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft ein. Haus 14 ist komplett an das Dominikus-ringeisen-Werk vermietet. (zg)

