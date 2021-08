Streit in Arbeiterunterkunft in Jettingen-Scheppach kostet Mann die Fingerkuppe

Zwei Männer waren in Streit geraten. Als einer der beiden eine Tür mit Wucht zuknallte, hatte der andere noch seinen kleinen Finger im Türrahmen.

Zwei stark alkoholisierte Arbeiter sind am Freitag gegen 22.30 Uhr in einer Arbeiterunterkunft in Jettingen-Scheppach in Streit geraten. Einer der beiden flüchtete anschließend in sein Zimmer, der andere wollte ihn erneut zur Rede stellen und ging hinterher.

Daraufhin stieß der Erste den anderen aus seinem Zimmer und schmiss die Türe mit Wucht zu. Der zweite Mann hatte aber noch seinen kleinen Finger im Türrahmen. Durch die Wucht wurde die Fingerkuppe abgetrennt. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Günzburg gebracht. (AZ)