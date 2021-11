Jettingen-Scheppach

10:46 Uhr

Warum in Teilen von Jettingen-Scheppach plötzlich das Wasser weg war

In Jettingen-Scheppach wurde an einer Wasserleitung gearbeitet.

Am späten Dienstagabend hat unsere Redaktion via Facebook eine Nachricht erhalten: "In ganz Jettingen-Scheppach gibt es keine Wasserversorgung." Was los war.

In Jettingen-Scheppach ist im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Freihalder Straße in der Nacht auf Mittwoch an der Wasserleitung gearbeitet worden, es standen Reparaturen an. Dafür musste die Wasserversorgung zeitweise abgestellt werden. Wie Bürgermeister Christoph Böhm auf Anfrage unserer Redaktion sagt, sind die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner mit Flugblättern informiert worden. Wegen Reparaturen an Wasserleitung kein Wasser in Jettingen-Scheppach Weil aber ein Schieber nicht richtig geschlossen war, habe ein weiterer geschlossen werden müssen - was bedeutet habe, dass unvorhergesehen weitere Bürgerinnen und Bürger zeitweise ohne Wasser waren, die man nicht habe kurzfristig informieren können. Es ist jedenfalls nicht so gewesen, wie eine Nutzerin auf der Facebookseite unserer Zeitung schrieb, dass ganz Jettingen-Scheppach ohne Wasser gewesen ist. Spätestens am Morgen hätten alle wieder Wasser gehabt. Die Arbeiten seien bewusst in die Ferien und die Nacht gelegt worden, um die Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. (cki)

Themen folgen