Kissendorf

vor 2 Min.

Endlich wieder Musik in der Kissendorfer Mehrzweckhalle

Plus Nicht nur wegen der Pandemie konnte der Musikverein Eintracht Kissendorf lange nicht in der Mehrzweckhalle auftreten. Nun gibt es wieder Blasmusik.

Von Sandra Kraus

Das Aufatmen der Mitglieder des Musikvereins Eintracht Kissendorf ist im Jahreskonzert allenthalben geradezu spürbar gewesen. Endlich ermöglichten die Pandemieregeln wieder ein Konzert, dank 3G-Plus-Regel ohne große Abstände und ohne Maske. Endlich konnten die Kissendorfer Musikkapellen wieder daheim in Kissendorf spielen, 2017 war das letzte Konzert in der heimischen Mehrzweckhalle gewesen, ehe sie aus statischen Gründen gesperrt und aufwendig saniert werden musste. Es war die Konzertpremiere in der sanierten Mehrzweckhalle. Vorsitzender Manfred Schönberger: „Wir haben hingefiebert auf diesen Termin in dieser neu renovierten, klimatisierten und tonmodifizierten Halle.“

