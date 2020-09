20:00 Uhr

Kötz fehlen die Straßenausbaubeiträge von den Bürgern

Kötz fürchtet durch die Abschaffung der Beiträge Probleme beim Straßenbau.

Von Irmgard Lorenz

Was viele Bürger zumindest vorerst freut, bereitet den Kommunen Kopfzerbrechen. „Wenn wir Tiefbaukosten sehen, dann wissen wir, wie lange wir sparen müssen, bis wir wieder eine Straße ausbauen können“, sagte die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle, als sie die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung über die Straßenausbaupauschale für das laufende Jahr informierte.

Mit einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) im Jahr 2018 hat der Bayerische Landtag festgelegt, dass für die Erneuerung und Verbesserung von Ortsstraßen, beschränkt-öffentlichen Wegen, für Ortsdurchfahrten und Straßenbeleuchtung von den Anliegern keine Beiträge mehr erhoben werden. Nicht zu verwechseln ist der Straßenausbaubeitrag aber mit dem Erschließungsbeitrag, der für die erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen von den Bürgern erhoben wird. Nach der 2018 beschlossenen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge stellt der Freistaat den Kommunen jährlich als Ausgleich 150 Millionen Euro zur Verfügung. Was erst einmal nach einer stattlichen Summe aussieht, ist letztendlich aber nicht viel für die einzelne Kommune.

Gemeinde bekommt eine Zuweisung von Höhe gut 43000 Euro

Die 150 Millionen Euro werden in diesem Jahr aufgeteilt in 65 Millionen Euro für die Spitzabrechnung, also die Rechnung auf Nachweis, nach dem KAG und 85 Millionen Euro für die Straßenausbaupauschalen. Klingt immer noch nach einem ordentlichen Sümmchen. Bei näherer Betrachtung kommt die Ernüchterung: In diesem Jahr bekommt die Gemeinde Kötz nach dem bayerischen Finanzausgleichsgesetz eine Zuweisung in Höhe von 43342 Euro.

Wie mit solchen Summen in Zukunft der Straßenausbau gestemmt werden soll, fragte auf diese Information hin Gemeinderat Michael Seitz. Da helfe nur noch die Devise „Sparen!“, sagte Bürgermeisterin Ertle: „Das ist leider so. Es war der politische Wille, dass man den Beitrag abschafft.“ Und was die Lage nicht besser macht: „Der Glasfaserausbau hat dazu beigetragen, dass viele Straßen nur noch Flickwerk sind“, sagte Ertle.

Ab 2022 wird eine neue Berechnungsmethode angewandt

Werden in diesem Jahr und 2021 die Gelder noch zu 25 beziehungsweise 15 Prozent nach dem Verhältnis der von den Gemeinden in den Jahren 2008 bis 2017 durchschnittlich eingenommenen Straßenausbaubeiträgen verteilt, so greift ab 2022 eine neue Berechnungsmethode. Dann ist die Siedlungsfläche alleinige Berechnungsgrundlage für die Straßenausbaupauschalen.

Kötz kommt da, wie in der Gemeinderatssitzung zu hören war, auf eine Siedlungsfläche von 180,89 Hektar. Das entspricht 0,033860 Prozent an der maßgeblichen Siedlungsfläche aller Gemeinden in Bayern. Und wenn man das bedenkt, dann sind die jährlich 150 Millionen Euro vom Freistaat alles andere als üppig.

