18:00 Uhr

Kommunalwahl: Bubesheim nimmt eine Ausnahmestellung ein

So gewöhnungsbedürftig sieht der Stimmzettel für den Gemeinderat in Bubesheim aus.

Warum auf dem Wahlzettel für den Gemeinderat 24 Zeilen leer bleiben und was Wähler beachten müssen.

Von Sandra Kraus

Einen ganz besonderen Stimmzettel für die Wahl des Gemeinderats wird es in Bubesheim zur Kommunalwahl 2020 geben. Nur eine einzige Liste steht zur Wahl, unechte Mehrheitswahl wird das genannt. Und das bringt einige Besonderheiten mit sich.

Sobald nur ein einziger Wahlvorschlag zugelassen ist, muss nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene, sich bewerbende Personen und ohne das Recht der Stimmenhäufung gewählt werden. Der Wähler hat doppelt so viele Stimmen wie Sitze im Gemeinderat zu vergeben sind. In Bubesheim sind das zwölf Sitze und dementsprechend hat jeder der 1205 Wahlberechtigten 24 Stimmen.

Auf der Liste 1, die die CSU mit Parteimitgliedern und Bürgern ohne Parteibuch aufgestellt hat, stehen 17 Kandidaten. Darunter sind auf dem Stimmzettel 24 leere Zeilen aufgeführt. „Dort können wählbare Bürger handschriftlich eingetragen werden. Wählbar ist jede Person, die EU-Bürger ist, 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis eine Wohnung“, erklärt Petra Stanger von der Verwaltung in Kötz.

Bürgermeister Walter Sauter ist Wahlleiter

17 Kandidaten, 24 Leerzeilen und 24 Stimmen – dieses Szenario gibt viel Freiraum. Zwölf Kandidaten auf der Liste entsprechend der Anzahl der Ratssitze ankreuzen und die restlichen Stimmen verschenken? Oben bei Kennwort CSU ein Kreuzchen machen und damit jeden der Vorgeschlagenen wählen? Eine Mischung aus Bewerbern und handschriftlich ergänzten Personen machen oder gleich lauter neue Namen auf den Stimmzettel schreiben? Und das alles mit der Maßgabe nur eine einzige Stimme pro Kandidaten zu vergeben. Denn kumulieren und einem Kandidaten drei Stimmen zu geben, ist nicht möglich.

Bürgermeister Walter Sauter, der nicht mehr antritt, ist Wahlleiter bei dieser besonderen Wahl in Bubesheim. „Die Auszählung des Gemeinderats wird dauern. Das muss manuell gemacht werden. Auch die Zähllisten enthalten freie Felder für die Namen der Gewählten,“ sagt Sauter. Die Auszählung mittels Strichcodes hinter dem Kandidatennamen, einem Stift zum Einscannen und dem Aufaddieren am PC komme hier nicht in Frage. Ausgezählt wird nicht in Bubesheim. Nach Schließung der Wahllokale geht es von Bubesheim in die Grundschule nach Kötz. Nebenan in der Günzhalle wird es ein Public Viewing geben.

Freie Wähler sind mehr vertreten

Nicht mehr im neuen Gemeindeparlament vertreten sein werden die Freien Wähler, die bisher vier Gemeinderäte und den Bürgermeister stellten. Walter Sauter ist Vorsitzender der Freien Wähler und kennt die großen Schwierigkeiten, Kandidaten zu finden. „Mir tut es leid, dass es so gekommen ist. Dabei geht es um 14 Abende im Jahr, an denen Sitzung ist. Doch es will ja schon niemand mehr den Vorsitz in der Gruppierung übernehmen.“

Sauter möchte nach dem Bürgermeisteramt und insgesamt 40 Jahren im Ehrenamt terminlose Tage haben. Nur noch bis 30. April geht auch sein Vorsitz bei den Freien Wählern, die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich schwierig. „Bei so viel Politikverdrossenheit und Ehrenamtsverdrossenheit ist nichts zu machen“, urteilt Sauter.

Unabhängige Wählerliste hat keine Mannschaft mehr zusammenbekommen

Nicht mehr angetreten ist neben den Freien Wählern auch die Unabhängige Bürgerliste, die seit 1996 im Gemeinderat vertreten war und aktuell drei Gemeinderatssitze innehat. Georg Zeiser hatte bei der Wahl 2014 die umfangreichen Formalitäten für die UBL erledigt. „Jetzt war einfach keine Mannschaft mehr zusammenzukriegen. Die Nein-Sager, die einfach nicht kandidieren wollten, waren in der Mehrheit. Noch im Dezember habe ich Leute gefragt. Bei der Wahl nur eine Gruppierung zu haben, das ist einfach nur schade,“ erklärt Zeiser nach 24 Jahren im Gemeinderat.

Wer ab dem 1. April im Gemeinderat sitzt, liegt in der Hand der Wahlberechtigten. Wer die meisten Stimmen hat, wird Gemeinderatsmitglied – unabhängig davon, ob er sich auf der Liste 1 der CSU auch beworben hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Auf den Stimmzetteln zur Wahl des Bürgermeisters, wo CSU-Mann Gerhard Sobczyk keinen Gegenkandidaten hat, zur Wahl des Landrats und des Kreistags gelten in Bubesheim keine Besonderheiten.