Sturz mit dem Rad: 29-Jährige in Konzenberg schwer verletzt

Wegen einer defekten Bremse verletzte sich eine Radfahrerin am Donnerstag in Konzenberg.

Am Donnerstagabend befuhr eine 29-jährige Radfahrerin mit ihrem Begleiter die Bergstraße in Konzenberg. Wegen einer defekten Hinterradbremse sowie vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf der stark abschüssigen Straße stürzte sie. Mit Verdacht des Bruches eines Unterschenkels sowie zahlreichen Schürfwunden wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Mountainbike entstand ein Schaden von circa 20 Euro. (AZ)