Kriegsende: Schmuck und guten Wein vor den US-Soldaten versteckt

Plus Die Günzburgerin Martha Berkl hat schon 1945 begonnen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Im Stadtarchiv sind die Aufzeichnungen über ihre Kriegserlebnisse verwahrt.

Zeitzeugen sind grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Je länger Ereignisse, an die sie sich erinnern sollen, zurückliegen, desto vager und damit unzuverlässiger werden tendenziell die Aussagen. Manches wird verklärt, anderes weichgespült oder „vergessen“, weil es nicht angenehm oder zeitgemäß ist. Eine authentische Zeitzeugin ist Martha Berkl. Die Günzburgerin hatte im Juni 1945 damit begonnen, ihre Erlebnisse in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs aufzuschreiben. Die 1906 geborene Mutter zweier Kinder schildert unter anderem den Zwiespalt, in dem damals viele waren. Einerseits die Hoffnung auf den Endsieg „der stolzen Wehrmacht“, andererseits die wachsende Erkenntnis, dass die Niederlage unausweichlich sei. Angesichts des heranrückenden „Feindes“ erwog Martha Berkl manchmal sogar „die Flucht in den Tod“.

"Alle Opfer, alles Leid umsonst"

Wasserburg und Denzingen waren im September 1944 bombardiert worden. Ziel in Wasserburg war eine Fabrik, in der Flugzeugteile hergestellt wurden. Um den Jahreswechsel 1944/45 war Martha Berkl klar, dass der Krieg verloren ist. „Alle Opfer, alles Leid umsonst“, heißt es in den 28 Schreibmaschinenseiten umfassenden Erinnerungen, die im Günzburger Stadtarchiv verwahrt sind. Andere, auch ihre Kinder, glaubten noch an die „Wunderwaffen“, die der Führer versprochen hatte.

150 Wohnungen total zerstört

Was Martha Berkl ahnte, wurde im April 1945 Wirklichkeit. Dreimal griffen alliierte Bomberverbände Günzburg an. Die Schäden waren enorm. 150 Wohnungen wurden total zerstört, rund 480 stark beschädigt, darunter auch das Haus von Martha Berkl.

Die Straßen waren mit Schutt übersät. Es grenzt an ein Wunder, dass die Angriffe einschließlich Wasserburg und Denzingen nicht mehr als etwa 50 Todesopfer gefordert haben. Der dritte Angriff galt dem Bahnhof. Auch hier der Zwiespalt. Wieder waren Tote und enorme Sachschäden zu beklagen. Aber, so die Hoffnung Martha Berkls: Ist endlich der Bahnhof zerstört, werden die Bombardements wohl ein Ende haben.

Am Bahnhof wurde ein Munitionszug bobardiert, die Zerstörung war gewaltig. Bild: Stadtarchiv Günzburg

Am Bahnhof wurde ein Munitionszug getroffen. Die Wucht der Detonationen war so gewaltig, dass der Puffer eines Waggons bis in die Hofgasse geschleudert wurde und dort im Geschäftshaus von Ludwig Strehle einschlug. Eindringlich schildert Martha Berkl, die in der Hannerstraße gewohnt hatte, Not und Elend in der Endphase des Krieges. „Hunger hatten wir immer“, schreibt sie. Die Strom- und Wasserversorgung war in vielen Teilen der Stadt zerstört, in Eimern wurde Wasser an einer Quelle im Klingelpark geschöpft und in Badewannen gehortet. Ein kostbares Gut, mit dem man in Friedenszeiten allzu sorglos und verschwenderisch umgeht, wie Martha Berkl notiert.

Gefahr aus der Luft und aus den eigenen Reihen

Es war ein Leben in ständiger Angst. Bei jedem Heulton rannten die Menschen in ihre Keller, andere flüchteten in die Wälder. Auch wenn keine Bomben fielen, bestand Gefahr für Leib und Leben. Auf dem Weg zur Kommunion wurden Mutter und Sohn mit den Bordkanonen herannahender Flieger beschossen. Gefahr drohte auch aus den eigenen Reihen. Deserteure oder vermeintliche Wehrkraftzersetzer waren von SS-Leuten an Bäumen oder Laternenmasten aufgehängt worden. Nicht nur Familie Berkl saß auf gepackten Koffern. Doch wohin fliehen?

Vom 24. auf den 25. April übergab der Kaufmann Frick die Stadt an die US-Soldaten. Vorsorglich hatte Martha Berkl ihren Schmuck im Garten vergraben, den „guten Wein“ versteckte sie im Koks des Heizungskellers. „Wenn nur der Ami nicht aufmerksam wird.“ Um eine Hausdurchsuchung zu verhindern, musste Oma Berkl im Bett liegen – angeblich hatte sie Tuberkulose. In denkbar schlechtem Ruf standen die „Neger“, wie Martha Berkl festhält. Ihnen war alles zuzutrauen. Wie „zum Hohn“ spielten sie auch noch Jazz, der nicht nur in jenen Tagen als „Neger-Musik“ diffamiert worden war.

Alle in der Familie haben überlebt

Martha Berkl, ihre beiden Kinder und ihr Mann, der als Soldat zuletzt in Italien stationiert war, haben den Krieg überlebt. „Ein Freuden- und Glücksgefühl“, schreibt Martha Berkl. Ob sie den 8. Mai, das Ende des Weltkriegs, als Befreiung oder Niederlage gewertet hat, ist den Erinnerungen nicht klar zu entnehmen. Einen der Schlusssätze kann man so und so auslegen: „Die Helden sind tot, das Volk aber möchte sie weiterlebend wissen, ähnlich wie zu seiner Zeit den Kaiser Barbarossa, den die Sage im Kyffhäuser so lange schlafen lässt, bis er in Deutschlands größter Not wieder erwacht und es dann daraus rettet.“