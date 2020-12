16:25 Uhr

Kunden der Stadtbücherei Günzburg können Bücher ausleihen

Mit dem kontaktlosen Ausleih-Service in der Stadtbücherei Günzburg ist der Lesespaß an Weihnachten gesichert. Das Foto zeigt die Leiterin Angelika Gathemann-Schnelle mit Taschen voller vorbestellter Bücher.

Wer über die Feiertage gerne lesen will, muss nicht auf die reiche Auswahl der Stadtbibliothek in Günzburg verzichten. So funktioniert die kontaktlose Ausleihe.

Seit Dienstag, 8. Dezember 2020, gibt es den kontaktlosen Ausleih-Service in der Stadtbücherei Günzburg. Zu den regulären Öffnungszeiten am Dienstag von 9 bis 14 Uhr und Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17.30 Uhr (außer Samstag) können bis zu fünf Bücher oder Hörbücher telefonisch vorbestellt werden.

Namentlich versehene Papiertaschen werden während eines vorgegebenen Zeitfensters im Vorraum der Bibliothek von den Mitarbeitern zur Abholung bereitgestellt. Bild: Bernhard Weizenegger

Namentlich versehene Papiertaschen werden danach während eines vorgegebenen Zeitfensters im Vorraum der Bibliothek von den Mitarbeitern zur Abholung bereitgestellt. Dort können ausgeliehene Medien auf bereitstehenden Wagen abgegeben werden. Vorbestellungen unter Telefon 08221/38801 oder per Mail an buecherei@guenzburg.de. Das Foto zeigt die Leiterin Angelika Gathemann-Schnelle mit Taschen voller vorbestellter Bücher. bwz

