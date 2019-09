00:32 Uhr

LIB und Grüne treten gemeinsam an

Das sind ihre Ziele für die Stadtratswahl in Ichenhausen

Für die Kommunalwahl haben sich die Liste Ichenhauser Bürger (LIB) und das Bündnis 90/die Grünen zusammengetan. Zusammen wollen sie zur Stadtratswahl antreten. Gut sechzig interessierte Bürger waren am Mittwochabend in den Dilldappersaal gekommen, wo die LIB über ihre Ziele für die Stadtratswahl 2020 informierte.

Der Grüne-Landtagsabgeordnete Maximilian Deisenhofer, der kurz zuvor seine Kandidatur für das Amt des Landrats bekannt gegeben hatte (wir berichteten), hob in seinem Beitrag hervor, dass viele Probleme zunächst auf kommunaler Ebene wahrgenommen und geäußert werden. Oftmals könne erst so die „große Politik“ dazu gebracht werden, sich damit auseinanderzusetzen.

Bürgerbeteiligung sei unverzichtbar in der Stadt und der Gemeinde, zumal um Mandatsträger an ihre Verpflichtungen gegenüber dem Wähler zu erinnern und aufzufordern, mehr zu gestalten als bloß zu verwalten. Maximilian Deisenhofer verdeutlichte dies an seinen Erfahrungen mit dem öffentlichen Verkehr im Landkreis. Er berichtete davon, wie umständlich, zeitaufwendig und teuer es war, an einem Tag vier Termine an verschiedenen Orten wahrzunehmen und dafür ausschließlich Bahn und Bus zu nutzen.

Gerade bei der Verkehrsplanung gäbe es viele Defizite, dies betonte auch Armin Pawellek vom Vorstand der LIB. Die Entlastung der Stadt vom Durchgangsverkehr, vermehrt Tempo 30 in der Innenstadt und in allen Wohngebieten, Vorrang für Fußgänger und Radfahrer, Barrierefreiheit – all dies könne dazu beitragen, Ichenhausen wieder zu dem werden zu lassen, was es einmal war und leider nur noch an wenigen Stellen sei: eine liebenswerte Stadt. Dazu gehöre aus ihrer Sicht auch, dass die Bürger „redlich darüber informiert werden, welchen Gefahren sie ausgesetzt sein können, wenn die Tongrube weiter mit belastetem Material verfüllt würde“. Die LIB bietet einen regelmäßigen Stammtisch an, offen für alle, die Ichenhausen als „i-Punkt“ im Landkreis (wieder)beleben wollen. Der nächste Termin ist am Montag, 7. Oktober um 20 Uhr im Gasthof Mondschein, Wiesgasse 6. (zg)

