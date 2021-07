Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg helfen im Flutgebiet

46 Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg starten am Dienstag mit zwölf Fahrzeugen ins Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz. Das sagt Kommandant Martin Schmitz zum Einsatz.

Es wird alles andere als ein gewöhnlicher Einsatz werden: 46 ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg starten am Dienstagmorgen mit zwölf Fahrzeugen ins Hochwasser-Krisengebiet nach Rheinland-Pfalz. Am späten Freitagnachmittag ist der Landkreis Günzburg als Teil des Hilfeleistungskontingents Schwaben angefordert worden, der Landkreis Günzburg stellt dabei das stärkste Kontingent in Schwaben.

46 ehrenamtliche Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg starten am Dienstagmorgen mit 12 Fahrzeugen ins Hochwasser-Krisengebiet nach Rheinland-Pfalz. Foto: Landratsamt Günzburg/Jenny Schack

Eine Abfrage bei den Feuerwehren in der Region stieß auf große Zustimmung: 46 Einsatzkräfte erklärten sich sofort bereit, ins Krisengebiet zu fahren und dort bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Angeführt wird die Truppe vom Leipheimer Kommandanten Martin Schmitz.

Hilfe aus dem Kreis Günzburg im Flutgebiet: Genaue Einsatzstelle unklar

Wo genau das Einsatzgebiet liegen wird, kann Schmitz noch nicht sagen. Mit großer Wahrscheinlichkeit aber im Ahrtal, in dem die Hochwasserschäden mit am größten sind. Die Hauptaufgabe für die Hilfskräfte wird wohl das Beseitigen von Schutt sein, aber auch beim Brandschutz und technischer Hilfeleistung wird der Trupp aus dem Landkreis Günzburg gebraucht. Schließlich werden die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Günzburg allgemein bei den Aufräumarbeiten anpacken müssen.

Jürgen Bayer (rechts) und Gerätewart Martin Eser (links) im Inneren des Wagens. Foto: Bernhard Weizenegger

Nach der Anfrage der Regierung von Schwaben am Freitagnachmittag musste binnen kurzer Zeit Personal und Material organisiert werden. „Wir brauchen für solche Einsätze natürlich zusätzliche Ausrüstung“, sagt Martin Schmitz. Feldbetten, Schlafsäcke, Verpflegung, Desinfektionsmittel und ausreichend Masken müssen in den Fahrzeugen verstaut werden.

Nur erfahrene Rettungskräfte aus dem Kreis Günzburg sind dabei

Allen Beteiligten ist bewusst, dass es kein üblicher Einsatz werden wird, sondern einer, der den Ehrenamtlichen körperlich und psychisch alles abverlangen kann. „Deshalb sind auch nur erfahrene Rettungskräfte dabei“, versichert Schmitz. Im Nachgang können die Einsatzkräfte auf psychologische Betreuung zurückgreifen, falls diese benötigt wird.

Am Dienstagmorgen sammelt sich das Kontingent in Vöhringen und wird dann im Konvoi gegen 7 Uhr ins Hochwassergebiet abrücken. Die Kolonne ist dabei klar zu erkennen: Alle zum Verband gehörigen Fahrzeuge sind mit einer blauen Fahne gekennzeichnet.

Alle Fahrzeuge des Konvois haben eine blaue Fahne. Foto: Landratsamt Günzburg/Jenny Schack

Lediglich das erste Fahrzeug hat eine schwarz-weiße Flagge und das letzte eine grüne Fahne, damit der Anfang und das Ende der Kolonne klar zu erkennen sind. Ziel ist es, dass die Einsatzkräfte geschlossen den Einsatzort erreichen. Autofahrer sollten die Kolonne daher nur im Gesamten überholen und nicht zwischen den Fahrzeugen einscheren. (AZ)