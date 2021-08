"Kugelrund": Neues Angebot am Günzburger Klinikum für etwas rundere Frauen

Plus Bald können Frauen aus dem Landkreis Günzburg und darüber hinaus kostenlos an Kochkursen, Bewegungstreffs und Beratungen der Geburtshilflichen Abteilung teilnehmen.

Gemeinsam soll es leichter gehen: Dieses Motto gilt hinsichtlich eines neuen Angebots der Günzburger Klinik sowohl fürs Organisationsteam als auch für die Teilnehmer. "Kugelrund" heißt das Projekt der Geburtshilflichen Abteilung, das Chefärztin Dr. Brigitte Seybold-Kellner gemeinsam mit einem engagierten Team ins Leben gerufen hat. Kurz erklärt geht es darum, etwas rundere Frauen mit Kinderwunsch beziehungsweise bereits schwangere Frauen mit Übergewicht für gemeinsame Aktivitäten zusammenzubringen. "Unser Ziel ist es, die Stigmatisierung des Übergewichts zu reduzieren und die Motivation der Frauen zu erhöhen", erklärt Seybold-Kellner.