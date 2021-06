Landkreis Günzburg wird für digitale Bildung ausgezeichnet

Der Landkreis Günzburg bekommt als eine von sieben "Digitalen Bildungsregionen" in Schwaben ein Qualitätssiegel verliehen.

Kultusminister Michael Piazolo und Regierungspräsident Erwin Lohner haben sieben „Digitale Bildungsregionen“ in Schwaben ein Qualitätssiegel verliehen, darunter auch dem Landkreis Günzburg. Piazolo würdigte die Bedeutung der prämierten Bildungsregionen: „Sich in unserer digitalisierten Welt zurechtzufinden, ist eine der zentralen Herausforderungen für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle anderen Menschen. Sie dazu zu befähigen, ist auch Aufgabe eines zeitgemäßen Bildungssystems. Die Initiative Bildungsregionen im Freistaat Bayern gehört mit der Weiterentwicklung zu Digitalen Bildungsregionen zu den Glanzlichtern unserer Bildungslandschaft und stärkt den Beziehungsaufbau vor Ort."

Piazolo freue sich sehr über die vielfältigen Projekte und Initiativen der ausgezeichneten Bildungsregionen. Sie vernetzten die Menschen und leisteten damit allesamt wichtige Beiträge zu mehr Bildungsgerechtigkeit, bestmöglichen Bildungschancen und vorausschauender Bildungsarbeit.

Kultusminister Michael Piazolo überreicht Auszeichnung an Kreis Günzburg

Den sechs schwäbischen Landkreisen und der kreisfreien Stadt Kempten überreichte der Kultusminister Michael gemeinsam mit dem Regierungspräsidenten von Schwaben, Erwin Lohner, in Augsburg die mit der Auszeichnung verbundenen Siegel. Regierungspräsident Lohner hob die Innovationskraft des Regierungsbezirks Schwaben hervor: „Schon immer waren die Schwaben innovativ, gut vernetzt und erfolgreich. Ich gratuliere den Landkreisen sowie der Stadt Kempten zur Aufnahme in den Kreis der „Digitalen Bildungsregionen“ – das ist eine Anerkennung für das Engagement und die Impulse, die von dort in die bayerische Bildungslandschaft wirken.“

Mit der Weiterentwicklung zu „Digitalen Bildungsregionen“ rückt schon seit dem Jahr 2018 verstärkt das Ziel in den Fokus, jungen Menschen dabei zu helfen, sich gut in einer digitalisierten Welt zurechtfinden und an den Entwicklungen des digitalen Zeitalters bestmöglich teilhaben zu können. (AZ)