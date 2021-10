Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Musikalische Zeitreise im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen

Plus Wie die Formation "Tanz Harmonie" die Erinnerung an eine vergangene Welt, in der Eleganz und Unbekümmertheit hervorstachen, drei Stunden lang weckte.

Von Gertrud Adlassnig

„So etwas haben wir jetzt gebraucht“, meinte eine rundum begeisterte Konzertbesucherin nach einem Abend voller beschwingter Musik, köstlicher Ironie und unbeschwerten Vergnügens. Beschert wurde das Erlebnis im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen von der „Tanz Harmonie“, dem „nostalgischen Schauorchester“. Die zwölf hoch eleganten Musiker, elf Instrumentalisten in der klassischen Besetzung der Zeit und ein Sänger, entführten das Publikum in die Ära des Swing, der "Roaring Twenties" – einer Zeit der Unbekümmertheit in der nach einem grausamen Weltkrieg alle Welt glaubte, nun habe ein besseres, ein glücklicheres Zeitalter begonnen.

