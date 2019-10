vor 44 Min.

Landratsamt reagiert auf Kritik

Behörde äußert sich zu Hotel in Burgau

Auf dem früheren Zimmermann-Gelände in der Burgauer Innenstadt entsteht unter anderem ein neues Hotel. Bauherr Robert Manhardt hatte gegenüber unserer Zeitung das lange Genehmigungsverfahren des Landratsamtes moniert und gesagt, die Behörde habe die Baustelle kurzzeitig wegen eines fehlenden Nachweises beim Brandschutz stillgelegt. Darauf reagiert nun das Landratsamt.

Es weist ausdrücklich auf die Bedeutung des Brandschutzes hin. Lediglich das Fehlen der Brandschutz-nachweise sei der Grund für die Verzögerung beziehungsweise die zeitweise Einstellung des Baus gewesen. Die Personalausstattung des Bauamts habe dabei keine Rolle gespielt. Die Baugenehmigungsbehörde lege bei Sonderbauten „höchstes Augenmaß auf die Einhaltung der Brandschutzvorschriften“. Dazu zählten auch Hotels.

Der Bauherr habe zwei Möglichkeiten, die Einhaltung dieser Vorschriften prüfen zu lassen: Entweder bediene er sich der Brandschutzprüfung durch das Kreis-bauamt oder wie im vorliegenden Fall geschehen vergebe er die Prüfung an externe, speziell ausgebildete Sachverständige. Diese Bescheinigungen seien dann die einzige Garantie für die Genehmigungsbehörde, dass die Brandschutzkriterien auch tatsächlich eingehalten sind. Denn eine Prüfung durch die Behörde dürfe hier dann nicht mehr erfolgen. Die Bescheinigung über den Brandschutz sei nicht einfach nur irgendein Zettel. Sie könne im Ernstfall sogar eine Lebensversicherung darstellen.

Gerade in einem Hotel, in dem in der Regel nicht ortskundige Personen in fremder Umgebung schlafen, sei der Brandschutz fundamental. Zum einen müsse hier die Sicherheit der Besucher garantiert werden, zum anderen habe der Betreiber bei der Einhaltung aller Vorschriften im Brandfall kein Haftungsrisiko zu befürchten. So habe er alles Notwendige getan, um einen Brand zu vermeiden, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern, eine sichere Evakuierung und wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. (zg)

