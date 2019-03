20.03.2019

Liederkranz hat neuen Vorsitzenden

Amtsinhaber hatte sich nach über 40 Jahren nicht mehr aufstellen lassen

Neuwahlen sind beim Gesangverein Liederkranz an der Günz Ichenhausen im Mittelpunkt der diesjährigen Generalversammlung gestanden. Doch zunächst blickte Vorsitzender Fridolin Bissinger auf das Jahr zurück. Neben den Auftritten in der Fachklinik und bei Veranstaltungen war der musikalische Abend im Schulmuseum eine gelungene Vorstellung.

Unter dem Titel „Lasset uns das Leben genießen“ präsentierten der Chor, die Autenrieder 4-3 Blechmusikanten sowie Maria Breitinger, die ihre lustigen Mundartgeschichten erzählte, eine kurzweilige Mischung. Bissinger dankte besonders der Chorleiterin Gabi Hartmann für die gelungene Zusammenstellung des Programms und für die geleistete Probearbeit. Sein Dank galt aber auch allen Sängerinnen und Sängern für den guten Zusammenhalt und das Engagement im Chor.

Chorleiterin Gabi Hartmann konnte nicht dabei sein, sie schrieb aber in ihrem Grußwort, dass der Chor auf einem guten Weg sei und sie ständig auf der Suche nach Liedern sei, die den Chor fordern, jedoch nicht unter- oder überfordern.

Nach anerkennenden Grußworten des Ichenhauser Dritten Bürgermeisters Hubert Schuler übernahm dieser auch den Vorsitz als Wahlleiter. Nicht mehr zur Wiederwahl zum Vorsitzenden ließ sich Fridolin Bissinger aufstellen, der mehr als 40 Jahre im Vorstand, davon fast 20 Jahre als Vorsitzender, gewesen war. Auch die Kassiererin Inge-Ruth Müller und die Beisitzer Jochen Haigis und Julius Häuser stellten sich nicht mehr zur Wahl.

Von der Versammlung wurden einstimmig Christoph Meier zum Vorsitzenden und zur neuen Kassiererin Viktoria Wöhrle gewählt. Im Amt bestätigt wurden die Zweite Vorsitzende Marlene Vogeser und Schriftführer Willi Schmid. Beisitzer sind Ilse Beer, Conni Linder, Petra Kempfle (neu), Rudolf Lauer, Fridolin Bissinger (neu) und Siegfried Linder (neu). Auch bei den Kassenprüfern gab es eine Änderung. Für Thea Siegner führt künftig, zusammen mit Thea Wöhrle, Elisabeth Bruck dieses Amt aus.

Nach Dankesworten an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder gab die Zweite Vorsitzende noch die diesjährigen Vorhaben bekannt. Neue Wege möchte der Verein mit dem demnächst beginnenden Querbeet-Singen gehen. Frei nach dem Motto, „wenn nicht jetzt, wann dann, wenn nicht du, wer dann“, können alle, die Freude an Musik und Gesang haben, zum gemeinsamen Singen, unter der Leitung von Dirigentin Gabi Hartmann, zusammenkommen. Denn Singen mit Leib und Seele befreie Körper und Geist, heißt es in der Mitteilung. Querbeet gesungen werden kann am Mittwoch, 27. März, in Autenried im Pfarrhof und am Mittwoch, 4. April, in Hochwang, Pfarrsaal im Kindergarten. (zg)

