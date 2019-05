vor 39 Min.

Maler Florian Kurringer: Ein Reporter mit Pinsel und Leinwand

Der Ichenhauser Maler Florian Kurringer hat in seinen Gemälden eine Menge Orts- und Zeitgeschichte dokumentiert. Heute ist sein 210. Geburtstag.

Von Rebekka Jakob

Der Denkmaltag im Jahr 2005 hat Gabriele Walter eine Menge zu Denken gegeben. Damals stieß die Ichenhauserin auf ein Altarbild, dass Maler Florian Kurringer (1809-1877) gefertigt hatte. Spuren seiner Arbeit gibt es in seiner Heimatstadt und darum herum eine Menge zu finden – die Spur seiner Nachkommen dagegen ist fast zu Ende. Gabriele Walter hat sich daran gemacht, diese Spuren zusammenzutragen – und sie ist damit auch heute, am 210. Geburtstag des Künstlers, noch lange nicht fertig.

Urenkelin Marta war die Letzte der Familie - zumindest in Deutschland

So manches Mal hat sie einfach mit dem Florian selbst gesprochen. „Wenn ich gar nicht mehr weiter gekommen bin, hab ich ihm gesagt: Willst du, dass ich was über dich erfahre? Dann musst du mir schon ein Zeichen geben“, sagt Gabriele Walter. Und dann klingelte am nächsten Tag schon das Telefon, und der nächste Hinweis, die nächste Spur tat sich auf. So fand Gabriele Walter auch zu Marta, der Urenkelin des Malers, die in Ravensburg lebte – und die ihr unter anderem eine Fotografie der Urgroßmutter Viktoria Schweimayer überließ. Diese belegt, wie kunstfertig und akkurat Kurringer nach Fotos malte: Viktorias Darstellung auf einem Familienbild, das Kurringer von seiner Familie mit sechs der Kinder malte, entspricht exakt diesem Bild.

Florian Kurringer mit seiner zweiten Ehefrau und den Kindern. Kurringer hatte das Gemälde offenbar detailliert nach Fotos geschaffen – Gabriele Walter besitzt das Foto der Ehefrau, das er bis in die Details der Spitze genau nachzeichnete.

Gabriele Walter aus Ichenhausen hat sich intensiv mit dem Ichenhauser Maler Florian Kurringer beschäftigt. In jahrelanger Recherche kam sie dem Werk des vielseitigen Künstlers auf die Spur. Ihr gelang es, etliche Originale auf Auktionen zu ersteigern oder am freien Markt zu erwerben. Kunst KUL Kunstsammlerin Bild: Bernhard Weizenegger

Seine Genauigkeit liefert heute Einblicke in Ichenhausen und seine Lebenswelt im 19. Jahrhundert. „Kurringer war fast so etwas wie ein Reporter seiner Zeit“ beschreibt Gabriele Walter die Werke, die sie schon entdeckt und zusammengetragen hat. In Ichenhausen kennt man zum Beispiel sein Gemälde, das den Brand des Kirchturms am 3. März 1835 zeigt. „Kurringer muss damals gerade von seinem Kunststudium aus München wieder nach Ichenhausen zurückgekehrt sein“, vermutet die Forscherin. „Höchstwahrscheinlich der Liebe wegen, im gleichen Jahr hat er nämlich seine Frau Josefa geheiratet.“ Kurringer lässt in dem Gemälde, das heute im Pfarrhof hängt, den Heiligen Florian auf die Szenerie blicken: In den Zwiebelturm der Kirche hat der Blitz eingeschlagen. Funken und Flammen schlagen aus dem Bau, auf der Straße des damaligen Marktes laufen Menschen zusammen, um das Feuer zu bekämpfen.

Eine Lithografie liefert erstaunliche Zeitdokumente aus Ichenhausen

Kurringer hat aber noch mehr Zeit- und Ortsgeschichte hinterlassen, die unschätzbare Ansichten liefert: Gabriele Walter ist begeistert von einer Lithografie, die der Künstler zwei Jahre später vom verstorbenen, bereits aufgebahrten Pfarrer Andreas Albrecht anfertigte – unfassbar detailgenau und akkurat. Spannendes verbirgt sich in dem aufwendigen Rahmen, den der Ichenhauser seinem Motiv hinzufügte: „Am unteren Rand erkennt man ganz klein, aber sehr liebevoll gezeichnet den Trauerzug – vorneweg die Antoniusbruderschaft, dann die Blaskapelle und die Ministranten“, beschreibt Walter. Ein kleines Rätsel gaben zunächst die winzigen Motive rechts und links auf dem Rahmen auf – bis Gabriele Walter entdeckte, dass die beiden Teile zusammengeschoben genau ein Bild ergeben, das historischen Wert für Ichenhausen hat: „Man erkennt darauf die Ölberggruppe, die heute in der Kirche angebracht ist, ganz deutlich auf dem Willibalds-Friedhof, den es ja heute nicht mehr gibt. Sie war wohl im Freien angebracht.“ Nicht nur der Pfarrer, auch Kurringer, seine beiden Ehefrauen und die meisten seiner Kinder waren auf diesem Friedhof begraben worden, der in den 1960er-Jahren aufgelassen wurde.

Bei Ebay tauchen zwei Gemälde des Ichenhausers auf

Mit Urenkelin Marta, die Gabriele Walter noch kennenlernen durfte, bevor sie starb, ist die letzte Angehörige Kurringers gestorben – zumindest in Deutschland gebe es nun niemand mehr, sagt Walter. „Zwei seiner Söhne sind in die USA ausgewandert, Erhard Franz blieb offenbar dort. Was aus ihm geworden ist, habe ich noch nicht herausgefunden.“ Für Gabriele Walter ist auf ihrer Schatzsuche nach Florian Kurringer, seiner Familie und seinen Werken also noch eine Menge zu tun. Zuletzt hob sie einen besonderen Schatz im Internet: Zwei Porträts, die der Maler von einem Ehepaar gemalt hatte, wurden auf Ebay angeboten. Gabriele Walter griff zu – und hat nun zwei weitere Originale in ihrem heimischen „Kurringern-Zimmer“ hängen.

Themen Folgen