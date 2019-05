18.05.2019

Mehr Grün und weniger Plastik

Wie die GBL in Günzburg dieses Ziel erreichen möchte

Um das Thema „Grün in der Stadt“ ging es zuletzt beim Treffen der Günzburger Bürgerliste. Die Mitglieder der GBL waren sich mit der Beobachtung einig, dass in letzter Zeit sehr viele Bäume aus dem Stadtbild verschwunden sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung. Leider seien es viele aus den privaten Gärten, wie Stadträtin Birgit Rembold bedauert. „Wir haben zwar inzwischen auf Antrag der GBL ein Baumkataster für die städtischen Grünflächen und Parks und hier werden Pflegemaßnahmen sorgfältig geplant“, bestätigt Stadträtin Angelika Fischer. „Aber wir werden einen erneuten Vorstoß unternehmen, im Stadtrat eine Mehrheit für ein Baumkataster auch für private Gärten zu bekommen“ kündigen die Stadträtinnen an. Dabei gehe es nicht darum, Gartenbesitzer zu gängeln, private Baumaßnahmen womöglich zu verhindern. Aber es solle Regeln für Bäume ab einem bestimmten Umfang geben. Diese Regeln sollten die Möglichkeiten zur freien Gestaltung eines Grundstücks erhalten, aber auch zur Erhaltung insbesondere alter Bäume beitragen. Einzelheiten würden in einem Antrag an die Stadtverwaltung erläutert.

„Wir mahnen auch den sorgfältigen und gerechten Umgang mit unserer Stellplatzverordnung an“, betont die Vorsitzende der GBL, Helga Imminger. Diese Satzung sehe unterschiedliche Begrünungen vor, je nach Größe eines Stellplatzes oder Parkplatzes. „Es ist sehr positiv, dass bei einem Hausbau, bei dem ein Parkplatzbedarf entsteht, die Eingrünung über die Genehmigung des Bauplans eingefordert wird. Aber wir verstehen nicht, dass trotzdem im Innenstadtbereich immer wieder Stellplatzwüsten entstehen, die nach unserer Satzung Grün vorweisen müssten.“ Das schlimmste Beispiel sei der Parkplatz, den das Landratsamt an der Kapuzinermauer eingerichtet hat. Hier müssten laut Satzung mehrere Bäume gepflanzt werden, aber diese Verpflichtung wird anscheinend von der Stadt nicht eingefordert, bemängelt Angelika Fischer.

Das Thema Plakatierung und Plastikvermeidung während des Kommunalwahlkampfes war ebenfalls ein Thema. Den Antrag der Freien Wähler, im kommenden Wahlkampf Plakatierung nur auf den offiziellen Plakatwänden zuzulassen, dem sich auch der UWB bereits angeschlossen hat (wir berichteten), unterstützt die GBL uneingeschränkt. „Es ist schön, dass auch andere Fraktionen im Stadtrat das Thema Umwelt ernst nehmen“, meint Greta Schlaegel-Kaiser. Es sei zudem Wunsch der Günzburger Bürgerliste, nicht nur die Flut der Plakate einzudämmen, sondern insgesamt Plastik und Müll zu sparen. „Das sollte sich auch auf die Wahlgeschenke auswirken, wir werden den Antrag erweitern um die Verpflichtung, keine aus Plastik gefertigten Wahlgeschenke zu verteilen und auch hier insgesamt Maß zu halten“, kündigt Birgit Rembold an. „Wir Kommunalpolitiker können so ein Zeichen setzen, zeigen, dass uns das globale Müllproblem nicht gleichgültig ist.“

Die Stadt könne mit diesen Maßnahmen Verantwortung übernehmen und sowohl das selbst gesteckte Ziel erreichen, mehr Grün in der Stadt zu erhalten und zu pflanzen , als auch das angekündigte Konzept zur Vermeidung von Plastik mit Leben erfüllen.(zg)

Themen Folgen