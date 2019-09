vor 20 Min.

Metalldetektor vereitelt Anschlag auf Maishäcksler

Ein Unbekannter hat ein Metallstück an eine Maispflanze gebunden - wohl um den Häcksler eines Landwirts kaputt zu machen.

Dank eines Metalldetektors an seinem Maishäcksler hat ein Landwirt in Schwaben einen größeren Schaden verhindert. Ein zunächst unbekannter Täter hatte mittels Draht ein etwa 20 mal 5 Zentimeter langes Metallstück an eine Maispflanze gebunden, um die Maschine kaputt zu machen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Detektor schlug aber rechtzeitig Alarm, so dass der 35 Jahre alte Maschinenführer am Freitag bei Günzburg den Anschlag vereiteln konnte.

Derartige Vorfälle mit Nägeln, Schrauben oder Eisenstangen in Maisfeldern gibt es seit Jahren immer wieder. Das Motiv ist zumeist unklar - die Täter könnten militante Maisgegner sein oder auch Konkurrenten des Landwirts. (dpa/lby)

