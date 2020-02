05:00 Uhr

Michael Straub: „Jeder Ortsteil hat Besonderes“

Michael Straub will Bürgermeister in Haldenwang werden.

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Weil der Name Straub für S=Sozial, T=Tradition, R=Respekt, A=Authentisch, U=Umsichtig und B=Beständigkeit steht – so wie ich bin.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Ich möchte alle bestehenden Projekte, die in unserer Gemeinde präsent und in Arbeit sind, vorantreiben und zum Ende bringen. Wie zum Beispiel das Feuerwehrhaus, die Wasserversorgung Hafenhofen, den Bau eines neuen Kindergartens in Konzenberg sowie die Sanierung des alten Kindergartens usw.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Kommunalpolitik geht einem nie auf die Nerven, sondern es ist eine Freude und macht Spaß, mit verschiedenen Themen konfrontiert zu werden und Lösungen zu suchen. Ich verstehe mich als Dienstleister der Gemeinde, um Aufgaben und Probleme zu lösen.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Es gibt keinen Lieblingsort in der Gemeinde Haldenwang , denn jeder Ortsteil, ob Haldenwang , Konzenberg , Hafenhofen, Eichenhofen oder Mehrenstetten hat ganz besondere Fleckchen in seinem Ort und ich fühle mich überall sehr wohl.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Hildegard von Bingen , weil sie in ihrer Zeit schon eine Vorreiterin in Sachen medizinischer Versorgung war und mir das Thema Medizin/Pflege und Versorgung für Jung und Alt sehr wichtig ist. Dazu gehören die ehrenamtlichen Helfer aus Sanitätsdienst und Brandschutz, ohne die vieles nicht machbar wäre. Ein großes Lob an alle ehrenamtlich tätigen Personen.

Zur Person Michael Straub

