Mit Noblesse und Farbenpracht

Trompete, Orgel und Gesang bilden in Ichenhausen einen Dreiklang barockgeprägter Sakralmusik

Von Helmut Kircher

Als Botschafter des „Musikalischen Frühlings“ machten sich drei künstlerisch bedeutende Spitzenkönner gewichtigen Namens auf, barocksatte Empfindsamkeit zu entdecken. Wie man das macht? Am besten mit einem bunten Strauß sinnlich sanglicher und instrumental glamouröser Delikatesse, den man in der Ichenhauser Johanneskirche als klingenden Frühlingsgruß locker ins Publikum streut. Vorzeigetrompeter Thomas Seitz hatte dazu die am Ulmer Theater Triumphe feiernde Sopranistin Maria Rosendorfsky geladen und den Augsburger Chordirektor und Domorganisten Peter Bader (in Vertretung des erkrankten Generalmusikdirektors der Ulmer Bühne, Timo Handschuh).

Schon das einführende „Let the bright seraphim“, eine Zwischenaktmusik aus Georg Friedrich Händels (1685-1759) kraftstrotzend-barockem Oratorium „Samson“, lässt eine Arie in filigraner Legatokultur sich zurückhaltender Orgel hören. Von virtuoser, brillantgeschliffener Trompetenfinesse umspielt, darauf sanft einsetzend ein samtweich schwebendes, sopranistisches Figurengeflecht in ätherisch strahlender Höhe. Das sich dann in „Flammende Rose, Zierde der Erde“ fortsetzt, – der ersten aus den „Neun deutschen Arien“ des Komponisten – sich zu glockiger Helligkeit hochschwingt und zu bezaubernden, zartgetupft feingefühligen Prachtkoloraturen entfaltet. Mit Queen Annes, in orgelbegleitetem, instrumental-vokal hochfürstlichem Schmeichelton gehaltener Geburtstagsode „Eternal source“, blüht dann, zumindest akustisch, der Händelgarten in seinem allerschönsten Farbspektrum.

Dass Peter Bader nicht nur fein fokussierender Begleiter auf tastenstreichelnden Samtpfoten ist, sondern auch ein Glückskind als Solo-Organist, beweist er mit barockwuchtiger Fingereloquenz in Johann Peter Kellners (1705-1772) „Präludium und Fuge in F-Dur“, in Georg Muffats (1653-1704) „Toccata“, deren geballte Melodik er gravitätisch durchschreitet, deren fugale Gedanken er mit schlanker Eleganz makellose Konturen verleiht. Oder dem 60-jährigen holländischen Organisten und Komponisten Toon Hagen, aus dessen weihrauchig melodiesattem „Psalm 150“ er rhythmisch impulsive, tänzerisch ausgelassene, ja fast aus den Fugen geratene Lebenslust liest. Henry Purcell und Antonio Scarlatti geben weiter Gelegenheit, sich sopranistisch souverän in Trauer und Tränen zu laben, bläserisch in perfekt hingetupfter, federleicht leuchtender Strahlkraft zu triumphieren, oder mit César Francks weihevollem Wellnessbad „Panis angelicus“ sich in weihnachtlichen Vorwolken einzunebeln. Ohne Harfe und Cello.

Schließlich setzt dann Baldassare Galuppi (1706-1785) mit der Tour-de-force-Apotheose „Alla Tromba della Fama“ einen barock-beautykultigen Fixstern. Mit Noblesse und Farbenpracht, mit allen Finessen blechbläserischer Verve, sopranistischer Vollrohr-Herzerweichung und, orgelimpulsiv untermalt, mit einem instrumental-vokalen Duell um die koloraturbrillanteste Höhenflugsfähigkeit.

Stehender Applaus, fortissimo, verlangte eine Zugabe. Giulio Caccinis „Ave Maria“, ein absolutes Schmuckstück aus dem Schatzkästlein all der gleichnamigen Vertonungen. Textlich nur aus diesen beiden Worten bestehend, in sopranistisch süffigen Wohlklang gebettet und von Orgel und Trompete leise, zart und traumverloren umspielt, öffnet es, als emotionsbegradigtes Prestigeobjekt mit salonerotischer Eleganz, endgültig den Pfad klanglicher Seligsprechung.

