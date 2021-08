Jugendliche wollen Zigarettenautomaten in Mönstetten aufbrechen

Die Polizei sucht Zeugen der Tat in Mönstetten. Der Automat ist erheblich beschädigt worden.

Eine Zeugin hat am Samstag gegen 3.10 Uhr die Polizei informiert, dass sich drei Jugendliche an einem Zigarettenautomaten an der Ortsstraße in Mönstetten zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits weg.

Es wurde festgestellt, dass diese zuvor versucht hatten, den Zigarettenautomaten zu öffnen. Dies scheiterte aber. Der Automat wurde erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)