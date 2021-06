Mountainbike

12:28 Uhr

Wird’s für Georg Egger doch noch was mit dem Trip nach Tokio?

Plus Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen wird Dritter der Deutschen Meisterschaft. Wie er jetzt seine Chancen für eine Olympia-Nominierung sieht.

Von Jan Kubica

Spät, aber vielleicht nicht zu spät kommt Georg Egger in diesem Olympia-Jahr 2021 in Topform. Bei den Deutschen Meisterschaften in Gedern holte der Mountainbiker aus Obergessertshausen jetzt die Bronzemedaille. Er musste sich lediglich Altmeister Manuel Fumic und dem überraschend starken Niklas Schehl beugen. Kurz vor den nationalen Titelkämpfen hatte Egger ein internationales Rennen in Tschechien gewonnen. Entsprechend losgelöst rief der 26-Jährige nach der Zielankunft im hessischen Luftkurort aus: „Ein Podium bei der Deutschen Meisterschaft – das ist schon geil!“ Hat Egger damit etwa doch noch Chancen auf Olympia?

