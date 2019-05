05:00 Uhr

Museumstag: So arbeitete die Feuerwehr vor 100 Jahren

Wie holte die Feuerwehr vor 100 Jahren Menschen aus brennenden Häusern? Beim Museumstag in Rettenbach gab es dazu eine spannende und amüsante Vorführung.

Von Peter Wieser

Aus den obersten Fenstern des Rettenbacher Rathauses quillt weißer Rauch. Eine Person ist eingeschlossen. Es ist Adele Drotleff, im Nachthemd und mit weißem Spitzennachthäubchen auf dem Kopf, die verzweifelt um Hilfe ruft. Dorfgendarm Eugen Mayer dreht wild gestikulierend und mit der Gemeindeglocke klingelnd auf seinem Fahrrad mehrere Runden um das Rathaus, um die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass es brennt.

Der Spritzenwagen muss mit Muskelkraft angetrieben werden

Nicht die Feuerwehr kommt, sondern eine Reihe fesch in Uniformen aus den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts gekleideten Herren mit Schnauzbärten. Das dauert zwar ein bisschen länger, da der Spritzenwagen mit Muskelkraft, aber dennoch geschickt zum Ort des Geschehens gelenkt wird. Mittels der Holzeiter wird das Mädchen gerettet und das Rathaus durch stetiges Pumpen per Hand gelöscht. So oder ähnlich hätte es vor 100 Jahren durchaus geschehen können.

Brandursache: Sind die Zigarillos der Bürgermeisterin schuld?

Personenrettung um 1900, so lautete das Motto der historischen Feuerwehrübung am Sonntagnachmittag anlässlich des Internationalen Museumstags. Geklärt war letztlich sogar die mögliche Brandursache: Zigarillos, Marke Bürgermeisterin, die offensichtlich das Unglück ausgelöst hatten. Dieser blieb somit nichts anderes übrig, als der Forderung von Kommandant Martin Müller, ebenfalls in Uniform und schwer mit Orden von den Faschingsveranstaltungen und Volksläufen in Burgau und Unterknöringen behangen, nachzukommen. Sie durfte ihrer wackeren Löschtruppe ein Fass Bier spenden, damit diese nicht nur Brände löschen sollte, sondern auch den Durst.

Alle drei Feuerwehren der Gemeinde feiern Jubiläum

Nicht nur die historische Übung, überhaupt standen alle drei Feuerwehren der Gemeinde, von Rettenbach, Harthausen und Remshart, im Mittelpunkt. Alle werden in diesem Jahr 140 Jahre alt, ein dreifaches Jubiläum, das am Sonntag mit dem Museumstag verbunden wurde. Bürgermeister Sandra Dietrich-Kast hatte zu Beginn die Frage nach einer der wichtigsten Entdeckungen der Menschheit in den Raum gestellt – nicht das Bier, wie zunächst ein Besucher meinte – sondern das Feuer. Damit seien die Feuerwehren einer der Eckpfeiler der Sicherheit und sorgten dafür, dass diese stets gewährleistet sei.

Sonderaussstellung zeigt die Entwicklung der Feuerwehr

Anlässlich Museumstag und Feuerwehrjubiläum eröffnete im Heimatmuseum auch eine Sonderausstellung. Unter dem Titel „Feuerwehren unserer Gemeinde“ zeigt diese anhand von Exponaten, aber auch in Bildern der vergangenen Jahrzehnte die Entwicklung der drei Wehren Rettenbachs seit ihrer Gründung bis heute. Die Ausstellung solle bei der Bevölkerung gleichermaßen das Bewusstsein über die Wichtigkeit einer Feuerwehr wecken, betonte Alois Brunhuber vom Museumsteam. Die Ausstellung erzähle von Menschen, die schon Feuerwehreinsätze geleistet hätten und vielleicht erkenne sich der eine oder andere darin wieder. „Sie soll vor allem zum Weitermachen animieren“, betonte Brunhuber.

Animieren und ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, das gelang am Sonntag auch auf andere Weise: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Krumbach waren mit ihrem Tanklöschfahrzeug, TLF 15/50, einem Magirus Deutz-Oldie, Baujahr 1953, nach Rettenbach gekommen und auch für Kinder gab es ein Programm.

Zudem soll es in Rettenbach bald eine Kinderfeuerwehr geben. Am Sonntag, 2. Juni, wird dazu von 16.30 bis 18 Uhr im Rettenbacher Feuerwehrhaus ein Eltern-Infotag stattfinden

Themen Folgen