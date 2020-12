vor 50 Min.

Neue Geräte für die Grundschule und für Kindergärten

Zum einen gibt es iPads für Schüler, zum anderen Sensorgeräte für Hinweise zum richtigen Lüften

Um die Digitalisierung an den Schulen voranzubringen, haben Bund und Länder das Förderprogramm „Sonderbudget Leihgeräte“ aufgelegt. Etliche Geräte sind für die Grundschule Ichenhausen bereits beschafft worden, weitere werden folgen.

Für die Grundschule sowie für die städtischen Kindergärten werden zudem CO2-Sensorgeräte sowie Ausrüstungsgegenstände zur Verbesserung der Hygiene in Zeiten von Corona beschafft. Einzelheiten wurden im Stadtrat erläutert. Nach Angaben von Bürgermeister Robert Strobel sind für die Grundschule 26 iPads mit Zubehör, zwei iPad-Koffer und ein MacBook beschafft worden. Die Kosten von knapp 18500 Euro werden vom Staat übernommen. Bayern hat eine zweite Beschaffungsrunde angekündigt, für weitere Geräte bekommt die Stadt gut 8200 Euro. Die Geräte können von Schülern bei der Schule ausgeliehen werden. Ebenfalls vom Staat gefördert werden Maßnahmen zur Verbesserung der Hygiene in Schulen und Kindergärten sowie zur besseren Belüftung der Räume. Mobile Lüftungsgeräte werden nur bezuschusst, wenn sich die Fenster an Schulen und Kitas nicht ausreichend öffnen lassen. In Ichenhausen sei das möglich, weshalb der Stadtrat auf die Anschaffung von Lüftungsgeräten verzichtet. Stattdessen werden die Sensorgeräte besorgt. Sie zeigen, wann es Zeit ist, richtig durchzulüften. Gutes und regelmäßiges Lüften sei nach Expertenmeinung ohnehin deutlich besser als die Nutzung von Geräten, erklärte Strobel.

Für die städtischen Kindergärten hat die Stadt die Förderung von 30 Sensorgeräten beantragt, für die Grundschule 29. Pro Gerät fallen Kosten zwischen 150 und 250 Euro an. Für den katholischen Kindergarten Heilig Kreuz und den Montessori-Kindergarten könnten ebenfalls Sensorgeräte geordert werden, sagte Strobel.

Ob auch für die Ichenhauser Mittelschule solche Geräte angeschafft werden, muss nach den Worten des Bürgermeisters der Mittelschulverband, dem nicht nur die Stadt angehört, entscheiden. (kai)

