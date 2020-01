vor 11 Min.

Neues Konzept für den Umzug in Haldenwang

Der Haldenwanger Faschingsumzug soll in die diesem Jahr etwas anders verlaufen als bisher. Dazu hat sich die Haldenwanger Gaudi als Veranstalter ein neuer Konzept überlegt. Das Bild zeigt (von links) die OrgansatorenKnut Berlin, Präsidentin Kerstin Rauner, Vizepräsident Rudi Wolf und Monika Briegel.

Plus Die Haldenwanger Gaudi hat ein neues Konzept für ihren Faschingsumzug am 8. Februar. Warum die Gesellschaft reagieren musste und was sich ändern wird.

Von Peter Wieser

In Haldenwang wird es auch in diesem Jahr wieder einen Faschingsumzug geben – und zwar am 8. Februar. Umzüge gab es dort schon seit den 1950er Jahren, mal im Wechsel mit Konzenberg und auch einmal mit Unterbrechungen. Inzwischen haben sich diese zu einem Besuchermagneten mit mehreren Tausend Zuschauern entwickelt. Veranstalter ist die Haldenwanger Gaudi, die 2016 ihr 44-jähriges Jubiläum feierte. Dieses Mal aber soll der Faschingsumzug anders sein.

„Zurück zum Ursprung“, steht auf den Flyern. Direkt nach dem Umzug 2019 habe man sich mit einem neuen Konzept auseinandergesetzt, erklärt Haldenwanger Gaudi-Präsidentin Kerstin Rauner: „Wir wollen einen Fasching, so wie wir ihn früher erlebt haben.“ Vizepräsident Rudi Wolf fügt hinzu: „Wir wollen in den Straßen Haldenwangs fasnachten.“ Das Verhalten mancher Leute habe mit Fasching nichts mehr zu tun Seit mehr als 15 Jahren organisiert Monika Briegel federführend den Umzug, kümmert sich um die Einladungen und um die Aufstellung der Teilnehmer: Vorne weg die Fußgruppen, Faschingsgesellschaften und Musikkapellen und im Anschluss die Wagen. So war es bisher. Aber: „Warum muss man einen Verkaufsstand umwerfen? Warum muss man seinen Müll in der Landschaft verteilen? Warum muss man an die Hauswände der Anwohner pinkeln?“ Das habe mit Fasching nichts mehr zu tun, kritisiert sie das Verhalten mancher Zuschauer oder Umzugsteilnehmer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Kerstin Rauner fügt hinzu: Die Auflagen, die es gebe, seien nicht schuld daran. Die seien für die Haldenwanger Gaudi als Veranstalter alle zu erfüllen. Wenn aber Umzugsteilnehmer und Besucher diese nicht respektierten und sich nicht daran halten würden, dann funktioniere es nicht. Manche seien schon betrunken, bevor der Umzug überhaupt beginne. Viele meinten, sie müssten sich mit dem größten Bulldogg, der größten Soundanlage und der größten Zapfanlage übertrumpfen. „Wir sind keine Faschingswagenhasser. Wir wollen einen Fasching, so wie er früher war und wo nicht nur der Alkohol der Mittelpunkt ist.“ Mitorganisator Knut Berlin betont: „Wir sind ein Faschingsverein, da gehört auch ein Umzug mit dazu.“ Manches aber sei schlichtweg nicht respektiert worden und je größer die Veranstaltung sei, umso schwieriger werde es und umso mehr könne sich vieles hochschaukeln. „Wir glauben, dass wir mit einem kleineren Umzug auch ein bisschen mehr das Familiäre herüberbringen.“ Maximallänge für die Faschingswagen Anders sein wird auch die Umzugsstrecke: Um 13.61 Uhr beginnend verläuft der Umzug aus Richtung Hafenhofen kommend die Hauptstraße entlang zur Römerstraße und über den Unteren Hang wieder zurück auf die Hauptstraße zum Rathaus, wo er zum anschließenden Faschingstreiben endet. Dies ist auch einer der Gründe, warum Faschingswagen inklusive Zugmaschine auf eine Maximallänge beschränkt sind. Neu ist auch das gemeinsame Monsterkonzert, zu dem sich alle teilnehmenden Musikkapellen am Platz vor dem Rathaus vor dem Umzug treffen. Musikkapellen, die die Leute unterhielten, gehörten mit dazu, und vor allem: „Wir wollen das Faschingstreiben im Ort haben“, betont Kerstin Rauner. Inzwischen haben sich acht Musikkapellen, sechs Faschingsgesellschaften, 16 Zünfte und 14 Fußgruppen, auch mit kleinen Wagen, angekündigt. Eine Bar wird es ebenfalls geben, nur etwas kleiner wird sie sein und um 18 Uhr schließt der Ausschank. Ein Fasching ohne Bar, ohne ein „Schnäpsle“, sei kein Fasching, fügt Knut Berlin hinzu. Das solle aber nicht heißen, dass man sinnlos und stundenlang an der Bar stehe. „Es gehört auch dazu, mal ein Bierchen zu trinken, mal etwas zu essen und vielleicht fängt die eine oder andere Musikkapelle spontan zu spielen an.“ Auch die Polizei ist in das neue Konzept eingebunden Das Konzept sei mit der Polizeiinspektion Burgau so besprochen worden, auch beim Präsidentenstammtisch sei es gut angekommen, sagt Kerstin Rauner. Jetzt komme es darauf an, wie es von Besuchern angenommen werde, dass auch der Eintritt bezahlt und damit das Ganze unterstützt werde. „Es soll vernünftig ablaufen und ein schönes Faschingstreiben sein, bei dem es wieder in Richtung Fasching geht, bei dem alle ihren Spaß haben.“ Lesen Sie auch zu diesem Thema: Einsatzkräfte ziehen eine gemischte Bilanz zu den Faschingstagen Diese Paare regieren im Fasching in Haldenwang Tausende Besucher kommen zum Faschingsumzug nach Haldenwang Friedlicher Fasching mit Ausreißern

