Noch kein Beschluss zur Friedhofsgestaltung in Großkötz

Ein Landschaftsarchitekt legt für Großkötz zwei mögliche Planvarianten vor. Das sind die Überlegungen für das Areal.

Von Irmgard Lorenz

Großkötz Fast könnte man von der Poesie einer neuen Bestattungskultur sprechen: Begriffe wie „wertige Stelen“, „Friedhof als Erlebnisraum“, aber auch Profaneres wie „Abdeckplatten mit Tropfnase“ waren im Schulungszentrum von Alko bei der Sitzung des Kötzer Gemeinderats zu hören. Es ging um den Gestaltungsentwurf von Landschaftsarchitekt Detlef Barth für einen Teilbereich des Großkötzer Friedhofs.

Im Nordwesten des Großkötzer Friedhofs gibt es mittlerweile keine freien Nischen mehr in den Urnen-stelen. Auch die Urnengrabstätten werden gut angenommen. Die jahrzehntelang üblichen Erdgräber verlieren an Bedeutung, weniger pflege- und kostenintensive Bestattungsarten sind nicht nur in Großkötz immer mehr gefragt.

Es gäbe vielfältige Bestattungsmöglichkeiten

„Peu à peu wird der Friedhof leerer“, sagte dazu Landschaftsarchitekt Barth, der zwei Vorentwürfe für die Gestaltung des nordwestlichen Friedhofteils mitgebracht hatte, einmal mit eher streng rechtwinklig angelegten Flächen, einmal im lockeren Schwung.

Beiden Vorentwürfen gemeinsam ist die Vielfalt an unterschiedlichen Bestattungsmöglichkeiten für Urnen. Urnenerdgräber, Urnengrabstellen mit Einzelstelen, Urnengrabstellen mit Urnen-Erdröhren – die wenig poetisch an kleinere Wasserleitungsrohre denken lassen – und Baumurnengräber hatte Barth ebenso in seine Vorschläge eingearbeitet wie ein Ensemble aus drei Stelengruppen mit insgesamt 28 Kammern. Auch Röhren in einer Rasenfläche, in die Urnen mit der Asche eines Verstorbenen gelegt werden können, schlug der Landschaftsarchitekt vor.

"Wie in einem Grabstellen-Mustergarten"

Zweiter Bürgermeister Reinhard Uhl meldete bei diesen übermähbaren Röhren in einem Rasen aber Bedenken an. „Manche werden sagen: Ich lass´ mir doch nicht mit dem Rasenmäher über den Kopf fahren!“, prophezeite er.

„Wie in einem Grabstellen-Mustergarten“ fand Gemeinderat Michael Seitz die Vorschläge des Landschaftsarchitekten, weniger wäre mehr. „Das ist mir zu eng und zu viel auf einmal“, sagte denn auch Ratsmitglied Michael Mairle zu den Vorschlägen von Barth.

Aber es gab nicht nur Vorbehalte. Es sei gut, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, befanden sowohl Gemeinderätin Selina Ordoschals auch Dritter Bürgermeister Valentin Christel. Selina Ordosch begrüßte auch, dass in den Vorschlägen von Landschaftsarchitekt Barth für die Bürger unterschiedlich teure Varianten zu finden sind.

Kosten zwischen 60.000 und 72.000 Euro

Will die Gemeinde den Großkötzer Friedhof teilweise neu gestalten, dann muss aber erst einmal sie selber investieren. Kosten zwischen etwa 60.000 und 72.000 Euro für die Neugestaltung nannte der Landschaftsarchitekt, wobei der Kostenunterschied bei seinen beiden Varianten, geschwungen oder eher streng, marginal ist. Er stellte den Gemeinderäten auch gleich noch Urnenstelen von zwei Herstellern vor, einmal aus Beton gegossen mit Abdeckplatten aus Naturstein, einmal mit etwas filigraner wirkenden Würfeln aus Steinplatten.

Letztlich entschieden sich die Kötzer Gemeinderäte dafür, kleine Schritte zu machen und sich vorerst auf die Anschaffung neuer Urnen-stelen zu konzentrieren, damit diese bisher auch in Großkötz schon sehr gefragte Bestattungsform wieder angeboten werden kann. Es soll die Betonvariante sein, wie es sie im Friedhof schon gibt und bei der, wie Gemeinderat Norbert Ritter sagte, keine Probleme mit Fugen zu erwarten sind.

Diese Stelen werden fertig geliefert, der Beton ist imprägniert, sagte Detlef Barth. In jede Kammer passen drei Asche-Urnen oder zwei Über-Urnen. Zur Platzierung der Stelen wurde noch nichts beschlossen. Vor der Entscheidung über ein gestalterisches Gesamtkonzept für den nordwestlichen Friedhofsteil in Großkötz soll ein Ortstermin stattfinden.

