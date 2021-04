Polizei findet Kokain und Amphetamin in Arbeiterunterkunft

Die Polizeistreife wurde in die Marktstraße gerufen. Die Beamten kamen aber nicht nur wegen der Drogen.

Eine Polizeistreife ist am Sonntagabend zu einer Arbeiterunterkunft an der Marktstraße in Ichenhausen gerufen worden. Der Grund für den Anruf: In einem Zimmer habe sich eine nicht wohnberechtigte Frau aufgehalten.

In dem Zimmer in Ichenhausen finden die Beamten Kokain und Amphetamin

In dem Zimmer seien auch verschiedene Rauschmittel, unter anderem Kokain und Amphetamin, in geringer Menge gefunden worden. Die Polizei stellte die Drogen sicher, teilten die Beamten mit. (zg)

