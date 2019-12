16:30 Uhr

Proteste von Landwirten: Kritik beim Mahnfeuer

Landwirte aus dem Landkreis Günzburg haben in Hochwang ein Mahnfeuer entzündet. Damit wollen sie auf ihre Belange und auf sich aufmerksam machen.

In ganz Deutschland finden derzeit Protestaktionen von landwirten statt. Auch in Hochwang wurde am Samstag ein Mahnfeuer entzündet – in etwas kleinerem Rahmen. Landwirte aus der Region forderten mehr Unterstützung anstatt überzogener Auflagen und Bürokratie. Landwirtschaft bedeute solide fachliche Ausbildung und Verantwortung.

Statt mehr Mitsprache haben die Bauern den Schwarzen Peter

Entgegen mehr Mitsprache am gemeinsamen Tisch werde den Landwirten, alleine gelassen von Politik und Presse, nach wie vor der „schwarze Peter“ zugeschoben. Der Gesellschaft fehle immer mehr der Bezug zur Landwirtschaft, kritisierte einer der Teilnehmer am Rande des Mahnfeuers. (wpet)

