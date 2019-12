vor 3 Min.

Regensburg glänzt in der Adventszeit

Leser besuchen Weihnachtsmärkte

Von Sandra Kraus

Die viertgrößte Stadt Bayerns, Regensburg, mit ihren vier Weihnachtsmärkten war das Ziel der Leserreise. Ein Muss für alle, die vom Kooperationspartner Dirr-Reisen mit drei Omnibussen in die 200 Kilometer entfernte Donaustadt gefahren worden waren, war der Besuch des Romantischen Weihnachtsmarkts mit Handwerkermarkt auf Schloss Thurn und Taxis.

Die Günzburger Elisabeth Labatzky und Roland Jaitner genossen diesen einzigartigen Markt im Schutz des imposanten Schlosses in vollen Zügen: „Wir sind gar nicht in die Stadt gegangen, sondern waren die ganze Zeit hier im Schloss. So haben wir auch das Fürstliche Christkind gesehen, das vom Balkon herunter die Gäste begrüßte und ein Gedicht vortrug.“

Ganz anders gestaltete Rosemarie Böck aus Breitenbrunn ihren Aufenthalt: „Zuerst waren wir auf dem Weihnachtsmarkt im Schloss mit seinem feinen und luxuriösen Ambiente und hörten uns die bayerisch-böhmische Weihnachtsmusik um 18 Uhr an. Diese Musik gefällt mir immer. Und vor dieser Kulisse war’s ein Traum. Dann ging es mit einer privaten Regensburg-Führung zum Christkindlmarkt am Neupfarrplatz und zum Lucrezia-Markt. Dort war es heimeliger als im Schloss. Eine schöne Reise.“

Zum ersten Mal in Regensburg waren Ingrid und Bernhard Lang aus Bubesheim: „Die Altstadt ist wunderschön, alle Gassen sind weihnachtlich beleuchtet und dann die versteckten Hinterhöfe, die man entdeckt beim Bummeln. Wir waren gemütlich Kaffeetrinken und haben den Kunsthandwerkermarkt am Haidplatz, den Christkindlmarkt am Neupfarrplatz und natürlich den Weihnachtsmarkt im Schloss angeschaut.“

Auf diesem Markt schauten viele immer wieder nach oben zu den wenigen erleuchteten Schlossfenstern, um einen Blick auf Fürstin Gloria von Thurn und Taxis oder Prälat Wilhelm Imkamp, bekannt als ehemaliger Wallfahrtsbischof von Maria Vesperbild, zu erhaschen. Er wohnt inzwischen dort.

Eine gute Aussicht auf das Schloss hatte man vom edlen Champagner-Pavillon auf dem Fürstenhügel, tausende Kerzen und Fackeln erhellten die Schlosshöfe und Fassaden.