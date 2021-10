Reisensburg

vor 16 Min.

Das ist rund um die Herrenwaldhalle in Reisensburg geplant

Plus Für etwa drei Millionen Euro wurde 2019 die Herrenwaldhalle generalsaniert. Fertig ist das Vorhaben noch nicht ganz - was noch zu tun bleibt.

Von Michael Lindner

45 Jahre ist die Herrenwaldhalle in Reisensburg inzwischen alt, doch mit dem ursprünglichen Gebäude hat sie seit der Generalsanierung 2019 fast nichts mehr zu tun. Die Umkleide wurde bis auf die Rohbetondecke abgebrochen, die Halle selbst entkernt und bis in den Rohbauzustand zurückgebaut. Der Eingangsbereich des Gebäudes wurde komplett umgestaltet und zu einem Foyer erweitert. Rund drei Millionen Euro gab die Stadt dafür aus, 750.000 Euro an Fördermittel sind geflossen. Doch die Arbeiten an der Halle, die nun auch als Veranstaltungsort genutzt werden kann, sind noch nicht fertig. Es geht auf dem Gebäude weiter und die Außenanlagen müssen auch noch neu gestaltet werden. Damit beschäftigte sich der Günzburger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

