vor 44 Min.

Rettungsteam Nummer sieben

Jessica Imminger und Romina sind gemeinsam im Einsatz

Am vergangenen Wochenende lud die „Johanniter-Rettungshundestaffel Göppingen“ zur bundesweit ausgeschriebenen Prüfung in Fläche, Trümmer und Mantrailing ein. Mit dabei war auch ein Prüfungsduo vom Standort Kötz. An den zwei Prüfungstagen waren insgesamt 35 Teams in den verschiedenen Sparten angetreten. Davon 26 Teams in der Fläche, wovon elf die sehr anspruchsvolle Prüfung nach der gemeinsamen Prüfungsordnung mehrerer Hilfsorganisationen bestanden haben.

Besonders an dieser Prüfung war, dass es sich um ein viertägiges, bundesweites Prüferanwärter-Seminar handelte. Im Rahmen der Prüfung mussten die Prüferanwärter die Prüflinge der verschiedenen Sparten unter den sachkundigen Augen der bestehenden Prüfer selbstständig bewerten und beurteilen. Nach den absolvierten Rettungshundeprüfungen wurden die Prüferanwärter selbst von den Prüfern bewertet. Zwei der erfolgreichen Bewerberinnen kommen aus dem Johanniter-Regionalverband Schwaben, für die Bereiche Mantrailing aus Schwabmünchen und für Fläche aus Kötz. Die beiden Anwärterinnen müssen sich jetzt in den nächsten Prüfungen bewähren, um als Prüfer anerkannt zu werden.

Die Johanniter-Rettungshundestaffel Schwaben hat mit Jessica Imminger und Romina, 5, ein weiteres geprüftes Team, um vermisste Menschen zu finden und zu retten. Jessica Imminger hat 2016 in der Rettungshundestaffel Schwaben mit der Ausbildung angefangen und nach fast genau drei Jahren intensiver, nicht immer leichter Ausbildung ihre Prüfung erfolgreich abgelegt. Somit darf sie ab sofort mit ihrer Labradoodle-Hündin Romina in Sucheinsätze gehen. Die Prüfung ist zwei Jahre gültig und muss dann erneut abgelegt werden. Die Ausbilder und Staffelleiter Michaela Saiko und Peter Braun sind auf das neue, siebte Team mit dem Rufnamen Akkon Kötz 59/21-7 sehr stolz. (zg)

Themen folgen