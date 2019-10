Rotarier wollen weg vom Männerclub-Image

Plus Die Günzburger Rotarier blicken bei ihrer Feier zum 40-jährigen Bestehen in die Zukunft. Dabei greifen nicht nur die Partnerclubs für soziale Projekte in die Tasche. Auch die „Konkurrenz“ von den Lions feiert und spendet mit.

1 471 332 Euro. So viel Geld haben die Rotarier des Günzburger Clubs in 40 Jahren für unterschiedliche Projekte gespendet. Eine Summe, die anlässlich des Club-Jubiläums noch einmal kräftig gewachsen ist. Bei der glanzvollen Feier zum 40-jährigen Bestehen in der Burgauer Kapuziner-Halle zeigten sich nämlich nicht nur die Günzburger Geburtstagskinder spendabel: Auch die Gäste aus den Partnerclubs, die zum Mitfeiern gekommen waren, zeigten sich großzügig, um die Herzensprojekte der Günzburger Rotarier zu unterstützen.

Für den pro Kopf drittbesten spendenden Club im Rotary-District wurden die Rotarier mit einem Wimpel geehrt. Das Foto zeigt (von links) Governor Alexander Bunk, Präsident Hermann Haage, Incoming-Präsidentin Stephanie Mengele und den Gründungspräsidenten Hans Sedlmeier.

Dass die Stunde der Frauen bei den Rotariern geschlagen hat, vergaß praktisch keiner der Redner des Abends zu erwähnen. Allen voran Holger Knaack, Rotary International Präsident 2020/21, der sich in einem Beitrag für die Tagesschau zum Thema geäußert hatte, den die Rotarier in Burgau zeigten: Rotary, das sei beileibe nicht jener Altmänner-Club, der sich jede Woche zum Mittagessen trifft. Mehr weibliche Mitglieder, vor allem an der Spitze des Clubs, sollten das auch in Zukunft belegen.

Das ist Rotary 1 / 5 Zurück Vorwärts Rotary International: Die Gründung von Rotary datiert zurück auf das Jahr 1905 – der amerikanische Rechtsanwalt Paul Percy Harris gründete in Chicago den ältesten Service-Club der Welt. Heute sind nach Angaben von Rotary rund 1,2 Millionen Menschen in 166 Staaten Mitglieder in mehr als 34 000 Rotary Clubs. In Deutschland gibt es die Clubs seit 1927, heute sind in mehr als 1030 Clubs über 53 000 Mitglieder organisiert.

Struktur: Rotary besteht an der Basis aus lokalen oder regionalen Clubs. Jeweils ungefähr 50 bis 100 Clubs sind zu einem Distrikt zusammengefasst, die Distrikte wiederum sind in weltweit 34 Zonen organisiert. Der Günzburger Rotary Club gehört zum District 1841 mit insgesamt 2726 Mitgliedern in 54 angeschlossenen Clubs. An der Spitze eines Distrikts steht der jeweils für ein Jahr gewählte Governor, der während seiner Amtszeit Mitglied im Governorrat des Landes ist. Für den District 1841 ist dies derzeit Alexander Bunk vom Rotary Club Schrobenhausen-Aichach. Er war Realschullehrer in Burgau und bei der Bundeswehr in Günzburg stationiert.

Idee: Die Gründungsidee des Clubs war es, eine „Gemeinschaft von Berufsleuten“ zu bilden. Mitglieder sind Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von politischen und religiösen Richtungen. Die Clubs werden auch als soziales und berufliches Netzwerk genutzt. Als seine Ziele nennt Rotary humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben. Jeder Rotarier soll sein Verhalten nach der Vier-Fragen-Probe ausrichten: Ist es wahr? Ist es fair für alle Beteiligten? Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

Mitglieder: Man kann einem Rotary-Club nicht selbst beitreten, sondern muss von Mitgliedern zur Aufnahme vorgeschlagen werden. Um das Ziel einer „Gemeinschaft von Berufsleuten“ zu erreichen, strebt Rotary danach, möglichst viele qualifizierte Berufskräfte zu umfassen. Aus diesem Grund sind pro Club höchstens fünf Angehörige derselben Berufsklasse zugelassen. Frauen als Mitglieder sind seit dem Jahr 1989 willkommen. Der 1979 gegründete Günzburger Rotary Club hat derzeit 53 Mitglieder, darunter auch Günzburgs OB Gerhard Jauernig.

Treffen: Ein Rotary-Club trifft sich in der Regel wöchentlich in seinem Clublokal, um Vorträge zu aktuellen Themen oder aus dem speziellen Berufsfeld eines Mitglieds zu hören. In Günzburg ist der Treffpunkt der Rotarier mittwochs um 12.15 Uhr im Landgasthof Hotel Linde Deffingen. (rjk)

Der aktuelle Rotary-Präsident Hermann Haage zeigte in seiner Ansprache, dass es für die Rotarier in Günzburg in den vergangenen vier Jahrzehnten um deutlich mehr als den mittäglichen Austausch gegangen ist. „Es geht um das Miteinander, es geht um die Gemeinschaft“, so Haage, der selbst seit 26 Jahren Mitglied des Clubs ist. Mit ihren Spenden haben die Rotarier seit ihrem Bestehen auch in der Region viele Projekte wie die Orgelsanierung der Frauenkirche oder die Instandsetzung der Burgauer Kapelle unterstützt, Hilfe für Hochwasseropfer geleistet oder in die Suchtprävention Geld gesteckt. Im Ausland wurden Schulen in Nepal mitfinanziert und das internationale Projekt der Rotarier im Kampf gegen Polio gefördert. Fest zum Jahresprogramm gehören außerdem Ausflüge mit Senioren und der Vorlesewettbewerb der Rotarier. Zwei Punkte, die auch Landrat Hubert Hafner in seinem Grußwort besonders herausstellte.

Das Jahresmotto: Rotary verbindet die Welt

Der Club versteht sich aber auch als Netzwerk – das repräsentiert auch Haages gewähltes Jahresmotto „Rotary verbindet die Welt“. Seit Bestehen des Clubs haben mehr als 30 Jugendliche aus der Region am internationalen Jugendaustausch der Rotarier teilgenommen, Ziele wie Japan, Kanada und Australien waren darunter. Ebensoviele Jugendliche kamen zum Gegenbesuch hierher. „Manche sind Freunde für immer geblieben“, so Haage. „In Zeiten, in denen neue Mauern zwischen den Menschen und in den Köpfen entstehen, ist das besonders wichtig.“

Günzburgs Rotarier hatten Paten aus Donauwörth

Ein gut nachbarschaftliches Verhältnis pflegen die Günzburger Rotarier auch zu anderen Clubs im In- und Ausland – allen voran dem Rotary Club Donauwörth, der bei der Gründung im Oktober 1979 Pate stand und die Günzburger damals nachhaltig beschenkte: Die Tischglocke, das „Geburtsgeschenk“ von damals, wird seitdem zu Beginn und Ende jedes der wöchentlichen Treffen geschlagen.

Seit 40 Jahren wird diese Glocke jeden Mittwoch zweimal geläutet: Zu Beginn und Ende des wöchentlichen Treffens des Günzburger Rotary Clubs erklingt das Signal. Die Glocke war ein Geschenk des Patenclubs aus Donauwörth zur Gründung im Jahr 1979.

Thorsten Strehle, Präsident der Günzburger Lions, überreichte ebenfalls eine Spende seines Clubs, die er privat auf 2000 Euro aufgestockt hatte.

Lions-Präsident Torsten Strehle und seine Frau Stephanie Denzler überbrachten neben Glückwünschen auch einen Spendenscheck an den Rotary-Präsidenten Hermann Haage. Bild: Philipp Röger

Spenden in Höhe von 12 000 Euro an zwei Projekte in der Region

Weil der Rotary Club aber in erster Linie geben möchte, war das Jubiläum auch Anlass, selbst Projekte zu unterstützen. Eine Spende in Höhe von 6000 ging daher an den den Raphael Hospizverein. Günzburg Oberbürgermeister und Rotary-Mitglied Gerhard Jauernig, der an diesem Abend übrigens seinen Geburtstag feierte, überreichte die Spende an Dr. Peter Müller.

Am gleichen Tag wie der Rotary Club feierte Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig Geburtstag und wurde mit Blumen geehrt. Bild: Bernhard Weizenegger

Als weiteres Highlight des Abends zeichnete Governor Alexander Bunk Gründungsmitglied Andreas Sedlmeier als Paul-Harris-Fellow aus. Mit ihm freuten sich besonders die Gründungsmitglieder Uli Hindelang, Ernst Klimmer und Peter Linzmaier.

Das 40-jährige Bestehen war für die Rotarier vor allem eines: ein Grund zum Feiern. Die passende Atmosphäre dazu lieferten Vera Hupfauer, Marion Wessely, Wolfgang Eichelmann und Olaf Ude vom Neuen Theater Burgau mit vergnüglichen Ausschnitten aus ihrem Loriot-Abend „Bitte sagen Sie jetzt nichts“