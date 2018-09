vor 19 Min.

Schätze aus dem Dachboden der Synagoge

Mäuse und Nässe nagten an diesem Gebetbuch. Für kurze Zeit ist es zusammen mit anderen Gegenständen der jüdischen Gemeinde Ichenhausens in einer Ausstellung zu sehen.

Vor 30 Jahren wurden die Genisa-Stücke in Ichenhausen entdeckt. Für wenige Tage werden sie nun erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Von Sandra Kraus

Seit Jahrhunderten wird auf schwäbischen Dachböden so manches verräumt. Ganz besondere Dinge finden sich auf den Dachböden alter Synagogen. So auch in Ichenhausen, wo die Synagoge in ihrer heutigen Form 1781 errichtet wurde und bis zur Pogromnacht 1938 von der jüdischen Gemeinde genutzt wurde. Viel Zeit um auf dem Dachboden all die Dinge verborgen zu halten und zu schützen, die Juden niemals wegwerfen oder zerstören dürfen. „Genisa“ heißt solch ein verborgener Ort. Die Fundstücke aus der Ichenhauser Synagogen Genisa, die vor dreißig Jahren entdeckt wurden, sind zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur heuer erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert worden.

„Zwischen Dachsparren, im Hohlraum zur Decke hin und unter den Fußbodendielen wurden Schriften religiösen Inhalts mit dem heiligen Namen Gottes abgelegt, aber auch wichtige Dinge des religiösen jüdischen Lebens“, erklärt Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer den interessierten Besuchern, die zum Teil bis aus München gekommen sind.

Vieles, was in den Vitrinen liegt, würde auf den ersten Blick als alter Kram und Schutt durchgehen. Die Weidenreste der Feststräuße zum Laubhüttenfest im September oder das wirre Lederknäuel, das sich als Riemen der Tefillin-Kapseln zum täglichen Gebet entpuppt, offenbaren erst auf den zweiten Blick, vor allem dank des in der Vitrine liegenden Fotos, wie es im Moment der Benutzung ausgesehen hat, ihren religiösen Zweck. Wie der kleine Junge im Werk des jüdischen Schriftstellers Berthold Auerbach (1812 bis 1882), den Madel-Böhringer zitiert, verstehen die Ausstellungsbesucher auf Anhieb, wo der perfekte Ort für das Aufbewahren von alten, zerlesenen Gebetbüchern ist. Sie kämen auf den Speicher genau über der Synagogendecke. Dorthin steige der Atem, der in der Synagoge Betenden auf, vereine sich mit dem Atem, den die Verstorbenen in ihre Gebetbücher gehaucht hatten, und steige zusammen hinauf zu Gott, so Auerbach. „Eine poetische Schilderung für das, was die Genisa uns offenbarte. Dort, wo alles was kreuchte und fleuchte Zugang hatte, für Mäuse die Buchseiten anfraßen und zusammen mit Vögeln ihre Exkremente hinterließen. Zusätzlich Regen, Sturm und Schnee für Feuchtigkeit und Schimmel sorgten und manche Handschriften regelrecht mit dem Mörtel verbacken wurden.“

Die ehemalige Synagoge wurde im 2. Weltkrieg als Lager für die Wehrmacht benutzt. Seit 1953 gehört sie der Stadt, die sie bis 1985 als Feuerwehrhaus nutzte. Die Schriften auf dem Dachboden blieben gut verborgen, selbst als die ehemalige Synagoge als Haus der Begegnung im Jahr 1987 wiedereröffnet wurde. Als die Geheimnisse der Genisa in den 1990ern gelüftet wurden, bezeugten sie Verfall und Vergänglichkeit, erzählten aber auch von der Religiosität und Frömmigkeit, vom Brauchtum und Leben der Ichenhauser Juden, die die Synagoge über Jahrhunderte als solche nutzten.

Die größte Vitrine zeigt zwei restaurierte Thorawimpel

Die größte und vielleicht beeindruckendste Vitrine im Synagogenraum zeigt zwei restaurierte Thorawimpel. Circa 90 von ihnen wurden zwischen den Dachsparren im Zustand zerflederter Stofffetzen gefunden.

Zwei von ihnen können nach aufwendiger Restauration jetzt in Ichenhausen bestaunt werden. Stadtarchivarin Claudia Madel-Böhringer erzählt: „Die Mutter schnitt die Beschneidungswindel ihres Jungen in Streifen, nähte sie aneinander, bestickte oder bedruckte sie mit Segenssprüchen und fertigte so den vier Meter langen Torawimpel, der den Jungen bei vielen religiösen Zeremonien begleitete.“ Einige der gefunden Torawimpel, neben ihrer religiösen Bedeutung auch Geburtsnachweise von Knaben, sind sogar älter als das Ichenhauser Rabbinat, das um 1763 mit Rabbiner Samuel und seiner Talmudschule begann.

Wer die Ausstellung „Verborgene Vergangenheit“ mit den erstmalig gezeigten Funden sehen möchte, sollte sich den Tag des offenen Denkmals am 9. September von 13.30 bis 17 Uhr vormerken. Denn langfristig werden die Schätze wieder in der Genisa auf dem Dachboden der ehemaligen Synagoge verborgen werden.

„Dieses Mal aber sicher geborgen, also gut geschützt und wohl sortiert“, verspricht die Ichenhauser Stadtarchivarin.

