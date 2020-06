vor 53 Min.

Schwabens Tennisspieler: Lieber gar nicht aufschlagen als so

Mehr als die Hälfte der zuvor gemeldeten Tennis-Teams im Bezirk Schwaben verzichtet auf die Übergangssaison. Gespielt wird ohne Auf- und Abstieg.

Raus aus der Corona-Krise: Als erster Sportverband im Freistaat startet der Bayerische Tennis-Verband (BTV) demnächst sein Wettkampf-Angebot. Am 15. Juni beginnt die offiziell als Übergangssaison deklarierte Runde. Nur etwa 6800 der ursprünglich 12400 gemeldeten Mannschaften sind dabei. Deutlich schlechter sehen die Zahlen in Schwaben aus: Hier verzichten beinahe sechs von zehn (exakt: 1032 von 1760) Teams auf einen Start.

Die Belastungen für die ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen sei in den vergangenen Wochen und Monaten „grenzwertig“ gewesen, betont Verbandspräsident Helmut Schmidbauer. Er freut sich nach all den gemeisterten Herausforderungen und losgelöst von den aktuellen Meldezahlen, „dass wir unserem satzungsgemäßen Auftrag nachkommen und einen Wettspielbetrieb auch in der Corona-Zeit anbieten können.“

Einige Ligen werden neu eingeteilt

Bayernweit entschieden sich beinahe 5600 (45 Prozent) der Teams für die Option, heuer nicht in der Verbandsrunde anzutreten. Sanktionen muss niemand befürchten; von Verbandsseite war früh klargestellt worden, dass es in der Übergangssaison weder Auf- noch Absteiger geben wird. Auf Bezirksebene kommt es nun freilich teilweise zur Neueinteilung der Ligen, um vernünftige Gruppengrößen zu gewährleisten.

Schmidbauer sieht im gefundenen Modell „alle gegensätzlichen Interessenslagen berücksichtigt“, zumal die Vereine in den Entscheidungsprozess eingebunden worden seien. „Sie konnten einerseits den Bedenken ihrer Mitglieder Rechnung tragen und andererseits den wettkampfwilligen Athleten den geliebten Mannschaftswettspielbetrieb ermöglichen.“

Helmut Schmidbauer: "Kein Beinbruch"

Dass knapp die Hälfte der Teams nicht an den Start geht, sei zwar bedauerlich, aber kein Beinbruch, urteilt Schmidbauer: „Wir respektieren diese Entscheidung und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen Wettspielbetrieb unter normalen Bedingungen anbieten können.“

Der BTV mahnt alle Verantwortlichen in den Vereinen ausdrücklich, behördliche Auflagen und Hygienebestimmungen streng einzuhalten. Die Basis für alle Handlungen bildet das „Rahmenhygienekonzept Sport“ des bayerischen Innenministeriums, das derzeit in Abstimmung mit dem Verband noch einige tennisspezifische Konkretisierungen erhält. (zg)

Themen folgen