Seine Erfolge im Box-Ring sind schon lange her

Als Amateurboxer hat Walter Dotschkal große Erfolge gefeiert. Heute lebt er ein ruhiges Leben in Hochwang. Am Montag wird Dotschkal 90 Jahre alt.

Walter Dotschkal wird heute 90 Jahre alt. Vor 70 Jahren kam der Heimatvertriebene nach Hochwang. Drei Mal war er Schwäbischer Meister in den 50er Jahren.

Von Irmgard Lorenz

Mit 90 Jahren darf man müde sein. Und so verbringt Walter Dotschkal die Tage am liebsten auf der Terrasse seines Hauses in Hochwang, mit Blick in den Garten, in dem er früher mit Leidenschaft Gemüse für seine Familie angebaut hat. Bei den Stichworten „München“ und „Zirkus Krone“, da lebt der alte Mann ein wenig auf, sein Blick geht in die Ferne, Jahre und Jahrzehnte zurück. In München, im Zirkus Krone, da hat der ehemalige Boxer im Halbschwergewicht einen seiner wichtigsten Kämpfe gekämpft.

„Walter Dotschkal hatte in München im Zirkus Krone den zur internationalen Spitzenklasse zählenden Europameister im Halbschwergewicht Nitschke (Halle) als Gegner. Obwohl Dotschkal in der zweiten Runde aufgeben musste, leistete er dem Europameister bis dahin hartnäckigen Widerstand. (...) Die Leistung von Dotschkal wurde allgemein anerkannt.“ So steht es in einem undatierten Bericht aus unserer Zeitung, von denen es im Haus Dotschkal viele gibt.

In seinem Boxausweis stehen 147 Kämpfe

All diese Berichte zeugen von den sportlichen Erfolgen des einstigen Amateurboxers und erzählen von Ereignissen und Erlebnissen, die im Gedächtnis des alten Mannes noch fest verankert sind. Drei Mal war er Schwäbischer Meister in den 1950er Jahren, in seinem Boxausweis sind 147 Kämpfe verzeichnet. Tochter Gaby Lerner, die das Elternhaus in Hochwang übernommen hat, in dem Walter Dotschkal auch heute noch lebt, hat alles sorgfältig aufbewahrt: den Boxausweis, Zeitungsausschnitte und Urkunden, von denen einige sorgfältig gerahmt an der Wand hängen.

„Im Halbschwergewicht standen sich mit Overton (USA) und Dotschkal II zwei ziemlich gleichwertige Gegner gegenüber. Der Kampf löste helle Begeisterung aus. Dotschkal II war in Hochform und setzte seinem Gegner schwer zu, der in der zweiten Runde k.o. ging. Die Zuschauer dankten dem SCI-Mann mit stürmischem Beifall.“

So ist es zu lesen in dem vergilbten und sicherlich schon oft angefassten Ausschnitt der Günzburger Zeitung, der davon erzählt, dass Ichenhausen eine Hochburg der Amateur-Boxer mit vielen Talenten gewesen sein muss. Bei einer internationalen Begegnung mit der US-Heeresstaffel standen sich Dotschkal und der Amerikaner Overton im Ring gegenüber. Neben dem SCI war bei dieser Begegnung auch die TSG Thannhausen gut vertreten, Boxer kamen außerdem aus Günzburg und Offingen, und der Rückkampf wurde für den folgenden Samstag im Leipheimer Fliegerhorst angekündigt.

Die Tochter kennt die Erfolge im Boxen nur aus Erzählungen

„Die Veranstaltung hat erneut bewiesen, dass die Turnhalle für sportliche Ereignisse dieser Art viel zu klein ist“, heißt es in dem Zeitungsausschnitt. „Es wäre zu begrüßen, wenn sich der Stadtrat einmal dieser Frage im Interesse der sportbegeisterten Jugend annehmen würde.“

Von den vier Kindern Dotschkals – drei Töchter und ein Sohn – trat niemand in die sportlichen Fußstapfen des Vaters. Tochter Gaby, die 1967 auf die Welt kam, kennt die Box-Erfolge und -Erlebnisse nur aus Erzählungen, und sie berichtet, dass es neben ihrem Vater „Dotschkal II“, auch den Boxer Willi Dotschkal gab, der „Dotschkal I“ genannt wurde.

Die beiden seien wie Brüder aufgewachsen, aber Onkel und Neffe gewesen, sagt Gaby Lerner und berichtet, dass Walter Dotschkal mit 17 Jahren als Heimatvertriebener mit seinem Vater und der jüngsten Schwester – insgesamt waren es 13 Geschwister daheim auf dem großen Bauernhof in Neustift bei Olmütz gewesen – nach Hochwang kam. Er ging in der Schreinerei Machauf in Ichenhausen in die Lehre, arbeitete später als Maurer und als Gipser und war bis zum Ruhestand vor 30 Jahren bei der Standortverwaltung in Leipheim beschäftigt.

Zwischendurch blitzt die Erinnerung auf

Bei einer Hochzeit hatte er die aus Autenried stammende Mathilde Glogger kennengelernt und 1952 geheiratet. Das Haus für die später sechsköpfige Familie baute Walter Dotschkal weitgehend in Eigenarbeit, später lag ihm der Gemüsegarten am Herzen und er war gern in seiner Werkstatt im Keller. „Wenn etwas kaputt war, hat es der Vater repariert“, sagt Tochter Gaby.

Das ist heute Vergangenheit. Der großgewachsene, braungebrannte alte Mann sitzt meistens still im Rollstuhl und lebt ein ruhiges Leben in Hochwang. Aber zwischendurch blitzt die Erinnerung auf an lange zurückliegende Begegnungen und Erfolge im Boxsport.