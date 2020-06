20:30 Uhr

Stadtratssitzung Ichenhausen: Landtechnik-Betrieb will umziehen

Plus Warum der Ichenhauser Stadtteil Deubach ein neues Gewerbegebiet bekommt. Und in welcher Weise Freibad-Auflagen etwas gelockert werden.

Von Wolfgang Kahler

Am östlichen Ortsrand des Ichenhauser Stadtteils Deubach entsteht ein neues Gewerbegebiet. Das etwa 14000 Quadratmeter große Grundstück dient in erster Linie der Umsiedlung des Landtechnik-Unternehmens Siegner. Am alten Standort, ebenfalls in Deubach, sieht er keine Erweiterungsmöglichkeiten. Für Diskussionen im Ichenhauser Stadtrat sorgte nun die geplante Ausführung der Betriebsgebäude.

Ichenhausen: viele Beschränkungen für Bebauung des Gewerbegebiets

Freie-Wähler-Fraktionschef Artur Kehrle gingen die Beschränkungen für den Bauherrn zu weit. In dem vom Krumbacher Ingenieurbüro Kling Consult entwickelten Bebauungsplan sind unterschiedliche Gebäudehöhen von neun bis maximal zwölf Meter und eine rote oder graue Dacheindeckung vorgesehen.

Diese Festsetzungen empfand Kehrle, zugleich Wirtschaftsreferent der Stadt, als zu eingrenzend, da ein Industriebau möglichst funktionell sein sollte. Die Projektplanung des Unternehmens sei bereits im Vorfeld abgestimmt worden, informierte Planer Ferdinand Kaiser. Der Bauherr selbst habe den Wunsch nach einer gestaffelten Bauhöhe geäußert, und zwar im Nahbereich der Kreisstraße GZ 17 niedriger und erst nach Süden hin höher.

Aus städtebaulicher Sicht sollte der Übergang vom freien Feld zum Dorf optisch nicht zu massiv sein, meinte Stadtbaumeister Adolf Stapf. Und die Farbe eines Daches sei im dörflichen Bereich wichtig. Der Bauherr wolle zur Verträglichkeit an dieser Stelle beitragen, ergänzte Ichenhausens Rathauschef Robert Strobel. Es sei wichtig, die Gebäude auch im Gewerbegebiet passend zu halten.

Mischgebiet zwischen Landtechnik und Dorfbereich

Zwischen dem Landtechnik-Betrieb und dem Dorfbereich wird als Puffer ein Mischgebiet vorgesehen, sagte der Planer auf Nachfrage von FW-Fraktionsvorsitzendem Kehrle. Dort sind also Wohnbebauung und Kleingewerbebetriebe möglich. Der FW-Stadtrat hatte Bedenken wegen möglicher Interessenskollisionen der beiden benachbarten Gebiete – zum Beispiel durch Immissionen. Die zerstreute der Planer, indem er sagte, dass dort, wo die Landtechnik-Firma entstehen soll, die Bebauung mit Produktion, Werkstatt, Lagerhalle, Verwaltung und Betriebsleiter-Wohnung sowie kleiner Verkaufsfläche geschützt sei.

Der Stadtrat gab für die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes einstimmig grünes Licht.

Nachrüstung des Bayerischen Schulmuseums: Stadt bekommt 225.000 Euro

Bürgermeister Strobel informierte in der wegen der Corona-Krise am Dienstag wieder in der Friedrich-Jahn-Halle abgehaltenen Sitzung, dass die Stadt vom Freistaat einen Zuschuss in Höhe von 225.000 Euro für die Nachrüstung der Außenverschalung und die Klimatisierung am Erweiterungsbau des Bayerischen Schulmuseums erhält. Wie bereits gemeldet, eröffnet die Stadt am Montag, 8. Juni das Freibad an der Günz und die Badestelle.

Wegen der Corona-Regelung bedeute dies für die Verwaltung eine Herausforderung, so Bürgermeister Strobel, da bisher nur ein Eckpunktepapier der Staatsregierung vorliege, jedoch noch keine Ausführungsbestimmungen über die Benutzung. Klar sei jedoch, dass die erforderlichen Mindestabstände von 1,50 Meter einzuhalten seien. Strobel appellierte an die Eigenverantwortung der Besucher. Zugelassen würden im Freibad maximal 150 Personen und 100 an der Badestelle. Ob Sanitäranlage und Duschen verfügbar sind, sei noch offen.

Regelungen wie in Nachbarorten, wo Bäder nach drei Stunden gesperrt würden, um sie zu desinfizieren, werde es in Ichenhausen nicht geben, so Strobel. In der vom Stadtrat verabschiedeten Nutzungsordnung wurden zwei Passagen „entschärft“: Das Mitbringen von Porzellan- und Glasbehältern wird gestattet und der Genuss alkoholischer Getränke nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern auf Bier beschränkt.





