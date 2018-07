vor 35 Min.

Starkregen lässt Keller volllaufen

Nach einem Starkregen über Günzburg muss die Feuerwehr verstärkt ausrücken.

Starker Regen und Hagelkörner sind am Mittwochnachmittag über Günzburg nieder gegangen – wenige Kilometer entfernt blieb es trocken oder es fielen nur wenige Tropfen. Die Günzburger Feuerwehr musste in der Folge ausrücken, weil viele Keller unter Wasser standen, unter anderem in der Ulmer Straße. Auch im Mühlwegtunnel der B16 stand laut Feuerwehr das Wasser. Am Himmel war der Spuk schnell vorbei: Kurz nach dem Wolkenbruch strahlte wieder die Sonne über der Stadt.(rjk)

