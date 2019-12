31.12.2019

Stehende Ovationen beim Weihnachtskonzert

Die Ichenhauser Stadtpfarrkirche war nahezu voll besetzt bei dieser stimmungsvollen Veranstaltung

Stimmungsvolles Kerzenlicht, der Christbaum und das Publikum umringt von einem etwa 70-köpfigen Chor – so wurden die gut 350 Besucher beim traditionellen Weihnachtskonzert im Rahmen von „Kult Ichenhausen“ in der Stadtpfarrkirche in Empfang genommen. Die Chorimprovisation, die die Melodien „Kind geboren zu Betlehem“ mit „The Little drummerboy“ zu verweben verstand, bildete den Einstieg in das diesjährige Ichenhauser Weihnachtskonzert.

Die Besucher wurden gleich zu Beginn von der Musik in ihren Bann gezogen, denn die vielen Sängerinnen und Sänger umringten das Pulibkum mit geschickt arrangierten Klängen, die – mal stoisch ruhend, mal mäandernd von Stimme zu Stimme weiterwandernd – die Aufmerksamkeit auf den „Little drummerboy“ alias Elia Böhm zu lenken verstanden. Dieser zog von hinten in den Kirchenraum ein, begleitet von den Chorkindern der Liedertafel Babenhausen. Chorleiter Daniel Böhm, der im Konzert vier seiner Chöre zu einem vereinigte, nämlich die Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen, den Mozartchor Augsburg, die Liedertafel Babenhausen und deren Kinderchor, bewies sein Können auf vielfältige Weise. Zuallererst als Chorleiter, später auch als ausdrucksstarker Solo-Bass bei Bachs „Großer Herr und starker König“. Seine Idee war es auch, das Weihnachtsevangelium, vorgetragen von Pater Jonas Schreyer, als roten Faden durch das Konzert hindurchlaufen zu lassen. Logisch, dass beim Weihnachtsevangelium auch Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium nicht fehlen durfte – in Ichenhausen hell und transparent vom Frauenchor das „Er ist auf Erden kommen arm“ gesungen, glanzvoll und voller Prunk die Arie „Großer Herr und starker König“, hochinspiriert dann „Ach mein herzliebes Jesulein“.

Wo das Weihnachtsoratorium auftaucht, sind natürlich exzellente Trompeter gefragt, wie hier Thomas Seitz, der bei den Bachschen Arien und Chorälen mit einer unglaublichen Präzision selbst in den allerhöchsten Tönen beeindruckte, heißt es in der Mitteilung. Sein im Konzert zum ersten Mal gespieltes neues Instrument überraschte mit weichen, vollkommen unangestrengten Höhen. Das musikalische Fundament beim Generalbassspiel und verschiedensten Begleitstimmen bildete die Organistin Johanna Haug, souverän und gelassen manövrierte sie von einer Epoche zur anderen, mal unten am Klavier, mal oben an der Orgel. Ein Höhepunkt des Konzerts war sicherlich Ola Gjeilos Gloria aus der Sunrise Mass: Ein Werk, das zeitgemäßer nicht sein könnte. Der instrumentale Introitus zum Gloria – Minimal Music für Liebhaber – schaffte zeitgleich ein sowohl glasklares wie mystisches Fundament für den Chor, dem die Messe alles abverlangte: körperliche und geistige Spannung, häufige Tempowechsel, einen enormen Tonumfang, ausufernde Fortissimo-Klänge und zartestes Pianissimo. Bravo für den großen Chor unter der Leitung von Daniel Böhm, ebenso wie für Johanna Haug am Klavier, die das rhythmisch komplexe Werk mit ruhig pulsierenden Achtel-Bewegungen trug.

Furios war das beliebte „Gloria in excelsis Deo“, gespielt von Thomas Seitz an der Trompete und Johanna Haug an der Orgel. Was freundlich-gemächlich-wohlbekannt begann, entpuppte sich spätestens nach den ersten Spielminuten als musikalischer Hochleistungssport, vor allem für den Trompeter. Das „O du fröhliche“ zum Ende des Konzertes vereinte die vielen Chorsänger, die Trompete, Pauke, Orgel und alle Besucher zu einem letzten, sich von Strophe zu Strophe steigernden Gemeinschaftsklang. Stehende Ovationen in der nahezu voll besetzen Kirche waren der Lohn. (zg)

Themen folgen