vor 35 Min.

Stromleitung defekt: Wohnhaus in Reisensburg brennt

In einem Wohnhaus im Günzburger Stadtteil Reisensburg hat es am Montagvormittag gebrannt. Dichter Rauch quoll aus dem Dachgeschoss.

Mehrere Feuerwehren mussten mussten am Montagvormittag in Reisensburg ausrücken.

Dichter Rauch hing am Montagvormittag über dem Günzburger Stadtteil Reisensburg. Um kurz nach elf Uhr brannte es in einem Wohnhaus im Kohlstattweg. Als Brandursache wird der Defekt einer Stromleitung vermutet. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Zum Zeitpunkt des Brandes waren drei Personen im Gebäude, sie blieben jedoch alle unverletzt.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten eine starke Rauchentwicklung im ausgebauten Dachgeschoss fest. Da bereits alle Personen das Haus verlassen hatten, erkundeten es die Feuerwehrkräfte mit vier Trupps unter schwerem Atemschutz, um den Brand zu lokalisieren. Aus der Verkleidung im ausgebauten Dachgeschoss, unter den Dachplatten und aus den Dach- und Giebelfenstern drang dichter Rauch.

Sachschaden in Höhe von 50000 Euro

Eine Anfahrt der Drehleiter war aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kaum möglich. So fand die Brandbekämpfung über den Innenangriff statt. Da das Haus über einen Dachständer mit Strom versorgt wird, wurde der Stromversorger angefordert, der die Leitungen stromfrei schaltete, damit diese für die Einsatzkräfte keine Gefahr mehr darstellten. Gebrannt hatte das Dämmmaterial und die Verkleidung in nahezu dem gesamten Dachbereich und verursachte so einen Sachschaden von etwa 50000 Euro.

Stadtbrandinspektor Christian Eisele lobte das vorbildliche Verhalten der Nachbarn. Sie hatten noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ihre Fahrzeuge weggefahren, damit bei den ohnehin schon beengten Verhältnissen rasch und schnell agiert werden konnte. Neben den Feuerwehren Reisensburg und Günzburg sowie Kräfte der Kreisfeuerwehrinspektion Günzburg, waren ein Notarztfahrzeug, zwei Rettungswagen (Regel RTW und Hintergrund RTW) aus Günzburg, ein Krankentransportfahrzeug, das die Leitstelle vorab geschickt hatte, sowie eine Einsatzleiterin Rettungsdienst vor Ort. (obes)

