Suchaktion nach 20-Jährigem: Betrunkener bricht nachts im Eis ein

Nach einem kuriosen Anruf startet die Polizei bei Jettingen eine Suchaktion nach einem 20-Jährigen. Was der nachts draußen gemacht hat.

Einen kuriosen Anruf hat die Polizei am Freitag gegen Mitternacht erhalten und daraufhin eine Suchaktion gestartet. Ein 20-Jähriger hatte mitgeteilt, dass er bei fremden Personen ins Fahrzeug gestiegen sei und sich an einem See bei Jettingen befinde. Er würde jetzt von 20 Menschen geschlagen.

Eine erste Absuche der in Frage kommenden Seen, die die Polizei sofort einleitete, war negativ. Ermittlungen ergaben, dass sich tatsächlich etwa 20 Personen mit dem 20-Jährigen getroffen haben sollten. Es soll dabei zum Streit gekommen sein. Daraufhin wurden die Seen mit mehreren Streifen abgesucht und der Anrufer wurde gefunden.

Polizei findet 20-Jährigen, der stark alkoholisiert und durchnässt ist

Dieser war stark alkoholisiert und durchnässt. Er war in einem See ins Eis eingebrochen, hatte sich aber offensichtlich selbst retten können. Die Beamten der Polizei fanden nur noch eine weitere Person, die anderen sind vermutlich in der Dunkelheit geflüchtet. Der 20-Jährige wurde wegen Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Er und sein Begleiter werden wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre angezeigt. (zg)

