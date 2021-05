Susanne Schneider prägt den Kampfsport im Landkreis Günzburg

Früher heimste sie Trophäen ein, heute kümmert sie sich liebevoll um den Taekwondo-Nachwuchs: Susanne Schneider ist eine Kampfsport-Ikone im Landkreis Günzburg.

Sie ist Trägerin des 6. Dan im Taekwondo und des 2. Dan im Allkampf. Fast 30 Jahre lang absolvierte sie eine überaus erfolgreiche Turnierkarriere. Noch länger kümmert sie sich in der 1990 in Günzburg-Wasserburg gegründeten Sportschule Sonner liebevoll um das Kinder- und Jugendtraining. Sie erkannte und formte jede Menge Talente und führte viele von ihnen zu Titelehren. Jetzt feierte Susanne Schneider in Dillingen-Schretzheim ihren 60. Geburtstag.

Ein durchgetaktetes Leben

Schneider blickt heute gut gelaunt auf aufregende und erfolgreiche Jahre zurück. Die waren freilich auch exakt durchgetaktet. Ihr ganzes Leben war dem Kampfsport gewidmet. Familienleben und Freizeitgestaltung richteten sich stets nach dem Sport.

Vor nunmehr 44 Jahren lernte Susanne Schneider in Jettingen beim unlängst verstorbenen Jakob Beck das damals noch recht unbekannte Allkampf kennen. Auf Anhieb war sie von dieser Sportart begeistert, die sie auch nicht mehr losließ. Jahre später entdeckte sie zusätzlich ihre Liebe zum Taekwondo und so begann eine lange sportliche Reise, die bis heute ununterbrochen andauert. Sie lebte Allkampf bis ins Detail und wurde bekannt durch ihren Freikampf mit Wilhelm und Josef Mayer, den Betreibern der Sportschule Mayer in Thannhausen.

Auftritte für die Kartei der Not

Schon 1985 war sie erstmals bei einer der vielen karitativen Galaveranstaltung des TC Donau-Lech-Iller für die Kartei der Not dabei. Öffentliche Auftritte hatte sie auch bei großen Kampfsportveranstaltungen im Zirkus-Krone-Bau in München.

Ebenfalls 1985 startete Schneider ihre von Erfolg gekrönte Turnierlaufbahn im Taekwondo bei der Bayerischen Hyong-Meisterschaft in Dillingen-Schretzheim. Sie gewann gleich zweimal Gold. Damals dachte niemand, dass diese erfolgreiche Karriere fast 30 Jahre währt. Sie erzielte viele Titel auf Landesebene und kämpfte sich bei noch höherwertigen Meisterschaften regelmäßig aufs Siegerpodest.

Eine Größe in der Burgauer Sportszene

2003 übernahm sie die in Offingen neu gegründete Abteilung der Sportschule Sonner. Die Abteilung wurde später nach Burgau verlegt und ist heute mit der Abteilungsleiterin Susanne Schneider, ihrer Tochter Conny Jacobs sowie Trainer Dominik Bäurle eine Größe in der Burgauer Sportszene.

Übrigens beweist Conny Jacobs eindrucksvoll, dass im Sport der Apfel oft nicht weit vom Stamm fällt: Sie besitzt den 3. Dan im Taekwondo, ist ebenfalls erfolgreiche Turniersportlerin und der Mutter immer wieder eine große Stütze im Training. (AZ)

