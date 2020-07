vor 48 Min.

Top–Mediziner am BKH

Erfolg aus Vorjahr wird wiederholt

Zwei Ärzte des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg haben es erneut auf die aktuelle Liste der Top-Mediziner Deutschlands, veröffentlicht von „Focus Gesundheit“, geschafft. Seit mehr als 20 Jahren veröffentlichen die Magazine Focus und Focus-Gesundheit Ärztelisten der führenden Mediziner in Deutschland. Im Bereich psychische Erkrankungen zählen der Leitende Ärztliche Direktor des BKH, Professor Dr. Thomas Becker im Fachgebiet Schizophrenie, sowie der Chefarzt der Abteilung Akutgeriatrie und Gerontopsychiatrie, Professor Dr. Matthias Wilhelm Riepe im Fachgebiet Alzheimer, zu den Top-Experten 2020 in ihren Fächern. Sie wiederholen damit ihre Nominierungen aus den Vorjahren. Außerdem empfiehlt „Focus Gesundheit“ in einer weiteren Liste Dr. Evangelos Lasos zum dritten Mal in Folge als Facharzt für Neurochirurgie für die Region. Lasos arbeitet ambulant im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am BKH Günzburg, einer Tochterfirma der Bezirkskliniken Schwaben. (zg)

