13:28 Uhr

Vier Jugendliche randalieren in Jettingen-Scheppach

Randalierende Jugendliche haben in Jettingen einiges an Schaden angerichtet. Die Polizei sucht jetzt nach den vier Teenagern.

Eine Gruppe von vier Jugendlichen hat in Jettingen-Scheppach randaliert. Die Teenager warfen einen Container um und zerstörten eine Scheibe eines Bushäuschens.

Eine Gruppe von vier bislang unbekannten Jugendlichen hat am Montagabend gegen 19 Uhr in Jettingen randaliert. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, warfen die etwa 15-jährigen Jugendlichen einen Altkleidercontainer in der Nähe der Eberlin-Mittelschule um und rannten davon, als ein Zeuge sie darauf ansprach.

Auch eine eingeworfene Scheibe in Jettingen geht wohl auf das Konto der Jugendlichen

Als Polizisten dann die Gegend um die Schule herum absuchte, fanden sie außerdem eine kaputte Scheibe am Bushäuschen an der Christoph-von-Schmid-Straße, die mit einem Gullydeckel eingeworfen worden war. Vermutlich geht auch dieser Vorfall auf das Konto der Jugendlichen. Der Schaden wird in beiden Fällen auf je etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Burgau unter der Nummer 08222/96900 entgegen. (zg)

