Was ist seit dem Freskensturz in Anhofen passiert?

Plus Wie es sieben Monate nach dem Sturz des Deckenfreskos "Weissagung Simeons" in Anhofen weitergeht. Die Ursache für das Unglück bleibt vorerst ein Rätsel.

Von Sandra Kraus

Der Weg bis zur Sanierung wird noch ein langer sein. An Allerheiligen stürzten große Teile des Chorfreskos „Weissagung Simeons“ in den Altarraum der katholischen Expositurkirche in Anhofen. Verletzt wurde damals zum Glück niemand. „Der erste Schock war gewaltig“, erinnert sich Kirchenpfleger Reinhold Maier an den 1. November 2019. Das Gotteshaus war kurze Zeit gesperrt, dann wurde das Betreten des Kirchenschiffs wieder genehmigt. Altar, Priestersitz und weiteres bewegliches Mobiliar wurden aus dem Chorraum hinunter in das Kirchenschiff getragen.

Auch für Pfarrer Pater Joseph Pazhayattil eine neue Situation. „Wir dürfen den Altarraum nicht benutzen, nur ganz schnell durchlaufen“, sagt er. Selbst das Durchlaufen war für Priester und Ministranten anfangs nicht erlaubt, der direkte Weg von der Sakristei in das Gotteshaus gesperrt. Warum die „Weissagung Simeons“, die fast zweieinhalb Jahrhunderte in luftiger Höhe schwebte, plötzlich auf den Erdboden stürzte, weiß keiner. Beim Sichern der Teile, die noch hängen, wurde kein direkter Nässeschaden festgestellt.

Das Läuten im Kirchturm wurde abgestellt - aus Vorsicht

Ob es die Nähe zum Kirchturm und seinen Schwingungen war, die den Prophet Simeon, wie er im Tempel in Jerusalem steht und Jesus, der von seinen Eltern Maria und Josef in den Tempel gebracht wird, als den verheißenen Messias lobpreist, abstürzen ließ? Sicherheitshalber und um kein Risiko einzugehen, wurden Stundenschlag und Läuten am Kirchturm abgestellt.

Alles, was von der „Weissagung Simeons“ am Boden lag, wurde sorgfältig eingesammelt und konserviert. Es könnte zur Restaurierung wiederverwendet werden. Fachleute schauten sich nicht nur das beschädigte Chorfresko an, das der Freskant Konrad Huber aus Weißenhorn 1785 signierte, sondern nahmen auch die Fresken im Langhaus unter die Lupe. Kirchenpfleger Reinhold Maier schildert das Vorgehen so: „Es geht darum, sichtbar zu machen, was noch alles sein könnte.“

1000 Kilogramm Bauschutt

Deshalb wurden in einer Gemeinschaftsaktion der Anhofer bereits 1000 Kilogramm Bauschutt vom Kirchendachboden heruntergetragen. Dessen Bodenbretter sollen angehoben und die Isolierung ausgebaut werden. „Das geht nur, wenn die unteren zwei, drei Meter des Dachs abgedeckt sind“, so Maier. Ob es dann sinnvoll ist, die bald einhundert Jahre alten Dachziegel aus dem Jahr 1922 wiederzuverwenden, oder ob neue gekauft werden müssen, ist auch nur eine der vielen offenen Fragen. Besonderes Augenmerk gilt der Orgel, die von der Orgelempore aus in den Dachboden hinaufgebaut ist.

Ohne Corona-Pandemie gäbe es nicht nur mehr Plätze in den Kirchenbänken, auch die ganzen Vorarbeiten wären schon viel weiter. Wochenlang konnte die Kirchenverwaltung keine Sitzung abhalten, alles war schwieriger. Wie viel Geld nötig ist, damit die „Weissagung Simeons“ wieder komplett hängt und die beiden Engel aus dem Fresko nicht mehr zwischen Sicherungsbrettern und Netzen auf die Anhofer herunterschauen, steht noch nicht fest. Ein großes Loch in die Kasse der Kirchenstiftung wird Simeons Sanierung auf jeden Fall reißen. Kirchenpfleger Maier hofft auf viele Spenden und Zuschüsse. Großzügige Sponsoren sind willkommen.

