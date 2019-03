vor 1 Min.

Weit gereistes Ehepaar eröffnet Gästehaus Iris in Ichenhausen

Muzammil Yehiya und Iris Jeras sind international weit herumgekommen und haben sich nach einem langem beruflichen Aufenthalt auf den Malediven und in Frankfurt jetzt in Ichenhausen niedergelassen. Sie betreiben das komplett sanierte Gästehaus Iris, das am Freitag offiziell eröffnet wird. Sie beherrschen neben vielen Fremdsprachen auch die Sprache der Gastfreundschaft.

Ein Paar, das sich durch die Arbeit in der Touristikbranche auf den Malediven kennengelernt hat, lässt sich im Landkreis Günzburg nieder und eröffnet das Gästehaus Iris.

Von Heike Schreiber

Der Elefant unterhalb der Eingangstür durfte einfach nicht fehlen. Mag die Statue auch ungewohnt in dieser ländlichen Umgebung wirken, für Muzammil Yehiya bedeutet sie zumindest ein kleines Stück Erinnerung an die einstige Heimat. In Sri Lanka ist der heute 58-Jährige aufgewachsen, hat in seiner Kindheit oft mit lebenden Elefanten gespielt. Jetzt nimmt er vorlieb mit einem 2,5 Tonnen-Koloss aus Stein, der unmittelbar vor dem frisch sanierten Gästehaus Iris am Ortsrand von Ichenhausen steht.

Benannt ist es nach Yehiyas Ehefrau und Geschäftsführerin Iris Jeras, die selbst kroatische Wurzeln hat. Das internationale Paar, das seit Langem in der Touristikbranche arbeitet, ist weit in der Welt herumgekommen – nach langjährigen Stationen auf den Malediven und in Frankfurt am Main hat es sich jetzt in Ichenhausen niedergelassen und startet ein neues Projekt. Am Freitag wird ihr Gästehaus offiziell im Beisein von Bürgermeister Robert Strobel eröffnet.

Mit den Besitzern des Gästehauses Iris, das unter den Vorgängern Edith hieß, kommt ein kleines Stück Internationalität nach Ichenhausen. Iris Jeras ist in Hamburg geboren, ihre Oma kommt aber aus der Steiermark, der Opa war Italiener und ihre Eltern sind in Kroatien aufgewachsen. Muzammil Yehiya wiederum stammt aus Sri Lanka, ihn verschlug es als gelernten Touristikkaufmann und Airlinemanager auf die Malediven.

Urlaub auf den Malediven gemacht und sich dort verliebt

Die Geschichte, die das Paar vor vielen Jahren zusammengeführt hat, klingt filmreif: Sie machte mit einer Freundin Urlaub in dem Ferienparadies, lernte Muzammil kennen – Freunde nennen ihn einfach Emil – und sie verliebten sich. Ihm zuliebe verließ sie die Heimat, machte eine Ausbildung zur Touristikkauffrau und war fortan in derselben Branche wie er tätig. Nach sechs Jahren kehrten sie den Malediven den Rücken und wurden in Frankfurt sesshaft. Während Jeras bei Lufthansa angestellt war, arbeitete Yehiya bei der Villa Holidays Touristik GmbH. Bis heute vertritt er als deren Geschäftsführer die größte Hotelkette der Malediven in Frankfurt.

Doch nach ein paar Jahren reifte in dem Paar der Entschluss, sich räumlich zu verändern, sich irgendwo im Grünen niederzulassen, weit weg von Flugzeugeinflugschneisen und Großstadtanonymität. Die heute 49-jährige Jeras wollte näher bei ihrer Schwester leben, die im Neu-Ulmer Raum wohnt.

Eigentlich suchte das Paar ein Einfamilienhäuschen, gefunden hat es ein zum Verkauf stehendes Gästehaus in Ichenhausen. Muzammil Yehiya war von der Idee, hier Touristen beherbergen zu können, so angetan, dass seine Frau schließlich mitzog. „Das ist Neuland, aber im Umgang mit Gästen sind wir alte Hasen“, sagte sich Jeras.

2017 das Gebäude gekauft und komplett saniert

Im August 2017 kauften sie das Gebäude, das über viele Jahre unter dem Namen Edith firmiert hatte und nutzen seitdem den unteren Teil des Hauses als Privatwohnung. Überrascht gewesen seien sie von der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft seitens der Gemeinde und der Nachbarn. „So etwas haben wir bisher nicht gekannt“, sagt Muzammil Yehiya. Er und seine Frau krempelten sofort die Ärmel hoch und begannen, das Haus komplett zu sanieren. „Wir wollten nicht hier und dort etwas flicken, wir haben uns gesagt, dass wir in die Vollen gehen müssen“, ergänzt Iris Jeras.

Eine Dreiviertelmillion Euro nahmen sie nach eigenen Angaben in die Hand. Schon von außen ist der einst mit Efeu überwucherte und von Bäumen umstandene Komplex kaum mehr wiederzuerkennen. Alles wirkt offen und hell, die Fassade ist frisch gestrichen, als Logo leuchtet dem Besucher eine lilafarbene Irisblume entgegen.

Das Gästehaus verfügt über sieben Zimmer

Innendrin wurde in den sieben Zimmern – ein Einzel-, ein Familien- und sechs Doppelzimmer – sämtliches Mobiliar aussortiert und durch handgefertigte Möbel einer heimischen Schreinerei ersetzt. Jedes Zimmer ist im selben Stil eingerichtet, einschließlich der kleine Frühstücksraum. „Es ist einfach, vielleicht etwas rustikal, aber ansprechend und man hat länger etwas davon“, findet die Geschäftsführerin.

Auf Regionalität und Qualität hat das Paar Wert gelegt, alle acht am Umbau beteiligten Firmen haben ihren Sitz in der unmittelbaren Umgebung. Auch die Zutaten für das Frühstück, um das sich die Hausbesitzer selbst kümmern, kommen ausschließlich aus der Region. Ihnen hilft eine Angestellte, die bereits 15 Jahre für den Vorgänger des Gästehauses gearbeitet hat.

Das Gästehaus Iris öffnete früher als geplant

Da während der Umbauarbeiten immer wieder Übernachtungsanfragen auch von spontan anklopfenden Besuchern kamen, öffneten die neuen Besitzer das „Iris“ früher als gedacht und empfingen im vergangenen November die ersten Gäste. „Eigentlich hatten wir einen Leerlauf eingeplant, haben aber regen Besuch und sind sehr zufrieden“, sagt die 49-Jährige. Neben den Touristen in der Hauptsaison, die erst startet, gehören auch Angehörige, Ärzte und Techniker der Fachklinik zu den Gästen.

Muzammil Yehiya ist überzeugt, dass das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird. Für alle Fälle habe er ja noch ein Standbein in Frankfurt. Aber an Aufgeben oder Wegziehen verschwenden er und seine Frau keinen Gedanken. „Wir sind hier angekommen“, sagt der 58-Jährige. Ob er die Malediven nicht vermisse? „Nein, aber zur Not können wir ja dort Urlaub machen.“

