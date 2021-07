Wettenhausen

vor 40 Min.

Slalom durch Gefühlswelten im Wettenhauser Kaisersaal

Er konzertiert bereits zum wiederholten Mal in Wettenhausen: der seit 20 Jahren in Deutschland lebende russische Pianist und Komponist Valerij Petasch.

Plus Es waren sozusagen erste musikalische Überlebensgrüße, die Pianist Valerij Petasch mit dem Konzert im Wettenhauser Kaisersaal in das kulturhungrige Jetzt sandte.

Von Helmut Kircher

Es geht weiter! Das von einem Virus abgewürgte Kulturleben meldet sich zögerlich aus der Verbannung zurück. Mundschutzbewehrt und auf Abstand bedacht erhebt es sich, wie Phoenix aus der Asche, aus pandemieausgebremsten Zeiten in hygienetechnisch verordnete doch nahezu vollbesetzte Publikumsreihen. Und die auch noch im schönsten Konzertsaal des Landkreises, dem in barockhistorischer Stuckeleganz prunkenden, klösterlichen Kaisersaal Wettenhausen. Was allein schon zum puren Vergnügen gereicht.

